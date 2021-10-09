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136國允訂全球最低企業稅率15%　仍挨批讓步過多

▲▼蘋果,Apple。（圖／路透社）

▲愛爾蘭的低稅率過去吸引了蘋果（Apple）、谷歌（Google）等許多品牌在當地成立公司。（圖／路透社）

文／中央社

136國今天達成具里程碑意義的協議，針對大企業設定15%的全球最低稅率，同時試圖讓這些企業更難避稅。美國總統拜登說，這項協議讓競爭環境更加公平，批評者則認為虛有其表。

匈牙利與愛爾蘭原本堅決反對，後來相繼同意加入，使得達成協議的國家達到136國。愛爾蘭的低稅率過去吸引了蘋果（Apple）、谷歌（Google）等許多品牌在當地成立公司。

匈牙利表示，政府在獲得一些讓步後同意加入協議，包括維持特別稅率的10年過渡期。匈牙利現行稅率為9%，比愛爾蘭的12.5%還低。

總部位於巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）今年7月表示，有130國同意將企業稅率訂在「至少」15%。愛爾蘭擔心未來稅率還會提高，因此在協議拿掉「至少」兩字後才同意加入。

OECD表示，這136國合計占全球90%的生產總值。

這項由OECD促成的協議，將全球最低企業稅率訂在15%，適用於年收入超過8.67億美元的企業，目的是阻止跨國企業藉由在低稅率國家註冊的方式來大幅避稅，預期每年可替政府財庫多帶來1500億美元。

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）說：「今天這項協議將讓我們的國際稅務安排更公平、運作得更好。這對有效且平衡的多邊主義來說是重大勝利。」

OECD表示，原有140國就這項協議進行協商，目前只剩肯亞、奈及利亞、斯里蘭卡和巴基斯坦尚未加入。

OECD還提到，各國希望在2022年簽署多邊公約，並於2023年實施。

這項協議談了很多年，在今年初拜登政府支持至少把全球稅率設定在15%之後，談判大有進展。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又替此一改革增添急迫感，因為各國都需要新的收入來源來支付耗資龐大的經濟刺激措施。

▲▼ 聯準會,Fed,葉倫,Janet Yellen。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／達志影像／美聯社）

美國財長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「今天的協議是一個世代才能達成一次的經濟外交成就。到了今早，差不多全球經濟都決定終結爭相壓低企業稅的競賽。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也稱今天是「歷史性一刻」，還說「所有企業都必須支付自己應有的份額」。

136國除了訂定最低稅率外，也同意把全球約100家最賺錢跨國企業的1250億美元以上利潤重新分配給各國。

這意味著企業將在其從事商業活動並賺取利潤的國家繳稅，無論是否在當地設有實體分公司；這將影響臉書（Faceook）等美國大型科技企業。

但臉書聲稱樂見國際形成共識。全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）說，臉書「長期呼籲改革全球稅務規範，我們承認這可能意味著要在不同地方繳更多稅。」

不過，路透社指出，15%的全球最低企業稅率比工業化國家平均23.5%的稅率低得多。

一些原本抱有更大期望的發展中國家表示，為了迎合較富裕的國家，他們的利益被犧牲了；非政府組織更批評協議附加許多免除條款，國際扶貧組織樂施會（Oxfam）就直指協議實際上不過是一頭紙老虎。

樂施會的稅務政策專家魯伊斯（Susana Ruiz）認為：「今天的協議本來是要永遠終結避稅天堂，（規則）卻是由這些國家來寫。」

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