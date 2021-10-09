快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

▲1922疫苗預約平台開放資格查詢。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

文／中央社

中央流行疫情指揮中心宣布，第11輪疫苗預約提供BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種，將分流於10月11、12日開放預約；為避免大量民眾湧入造成網路壅塞，疫苗平台今天開放資格查詢，提醒民眾「有資格，再預約」。

關貿網路公司觀察第10輪2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗開放預約當下，COVID-19公費疫苗預約平台登入人數達536.7萬人次，每分鐘瞬間流量上衝76.8萬人次，只好啟動流量管制，讓民眾排隊進入，但實際上，多達146.3萬人不具當期預約資格。

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為避免大量民眾湧入，重演「塞車」情況，關貿公司規劃「資格查詢」專區，並於今天開放；現在進入COVID-19公費疫苗預約平台，除看見「意願登記」及「預約接種」兩個區域可點擊，也可看到新增的「資格查詢」專區。

▲1922疫苗預約平台開放資格查詢。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

關貿表示，未來梯次的疫苗預約，也會提前2天開放資格查詢。

第11輪疫苗預約提供BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種，將分流於10月11、12日開放預約，其中符合BNT資格者，提醒簡訊將於10日下午2時起發送，符合AZ資格者從11日下午2時起發送，提醒民眾留意。