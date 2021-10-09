男大生打BNT心包膜炎！「心臟像被掐住」急就醫　指揮中心曝現況

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

一名22歲男大生日前接種第一劑BNT疫苗後罹患心包膜炎，他在社群網站發文並表示，「一開始想：應該不會這麼衰吧？結果就是這麼衰！」針對年輕族群施打後出現心肌炎等狀況機率較高，不少人看到文章後也十分憂心。指揮中心則表示，目前掌握應該是中國醫大的學生，「目前懷疑是心悸」，但還沒通報，會再持續關注。

男大生在Dcard發文「打完BNT，卻得了心包膜炎」，指出他身體健康無病史，1日接種第一劑BNT，打完有強烈暈眩感，當晚出現胸口悶痛，而且這情況持續兩三天，但頻率不高、對日常作息影響不大，所以沒有特別注意。但後續竟出現明顯胸悶，心臟間歇痛感，男大生驚覺不妙後趕緊掛急診，最後經過一系列檢查後證實心包膜炎，但醫師不敢斷定是否跟疫苗有直接關係。

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指揮中心發言人莊人祥則在記者會上回應，有收到的資訊是通報到中國醫大，指揮中心有詢問過，目前懷疑是心悸，但還沒通報，會再持續關注這個案子。

有關心肌炎症狀，指揮中心專家小組委員李秉穎之前曾說明，心肌炎、心包膜炎副作用會於接種後28天內發生，最常見於第二劑還有年輕男性。他提醒，接種疫苗後28天內如出現疑似心肌炎/心包膜症狀，包含胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸(心跳不規則、跳拍或顫動)、運動耐受不良(如走步路就很喘、沒有力氣爬樓梯)、暈厥(昏厥)，應立即就醫。