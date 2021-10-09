　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南海「世上最危險」！專家揭2大海底危機　美軍核潛艦也出事

▲▼「康涅狄格號」（USS Connecticut）。（圖／翻攝cpf.navy.mil）

▲美軍核潛艦「康乃狄克號」在南海碰撞不明物體。（圖／翻攝cpf.navy.mil）

記者吳美依／編譯

美軍7日證實，核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut）在南海碰撞不明物體，導致十多名官兵受傷，必須返回關島。CNN引述專家分析報導，南海是世上最繁忙的航道與漁區，不僅充滿水面上船艦的噪音，海床輪廓也不斷改變，種種因素都可能構成潛在危機，因此對潛水艇而言，其海底環境可說是全球最具挑戰性的地區之一。

美國海軍透露，受傷官兵僅受輕傷，而潛艦8日憑靠己力返抵關島，但船體前方受損，軍方將會對此展開「全面調查與完整評估」僅透露官兵僅受輕傷。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資訊，海軍船艦使用「被動聲納」探測水中環境，也就是僅會偵測靠近船艦的聲波，這讓潛水艇保持安靜，不被敵方發現，但也意味著必須依靠其他設備或多個被動聲納，才能利用三角定位方式，辨識航行路徑上的物體。

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

英國倫敦國王學院（King's College London）軍事史學家帕塔拉諾（Alessio Patalano）指出，「各式各樣的噪音干擾都可能影響聲納，或者操作者實際上的操控方式。可能有一個物體很小，在嘈雜環境裡未被聲納偵測出來。」

前海軍少尉舒斯特（Carl Schuster）曾任美國太平洋司令部聯合情報中心總監，他談到潛艦航行時指出，南海海底的聲學環境很差，就連水體本質都可能構成問題，除了繁忙的海運以外，「島嶼之間流動的洋流、不一致水體條件形成的噪音，都會影響聲音接收。」

舒斯特進一步指出，南海海底「處於緩慢但無可避免的改變狀態」，「這是一個需要不斷繪製海底等深線圖的地區，你甚至可能在那裡找到未知的海底山脈。這也是美國、中國等該地區國家一直在調查、巡弋這裡的原因。」

事實上，南海今年4月也發生另一起潛水艇事故，印尼潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）在峇里海峽（Bali Strait）沉默，船上53人全數罹難。印尼海軍並未透露細節，僅稱意外是由「自然環境因素」導致。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
搶好食券才數位綁定！網見1原因後悔了
LINE用法改變超有感！過來人認同炸：早該這麼做
快訊／習近平對台最新談話　「背叛祖國沒好下場」
美女網紅離世！18歲長黑痣沒管竟是癌末
9天零確診「打疫苗卻出事」　醫曝八大開放最壞劇本
「超胸」電信正妹店長　36G放桌上引暴動！本尊找到了
時尚歐巴領「越光寶盒」！女店員一句話救了他
《大學生》女星狂打玻尿酸！鼻型崩壞變超大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

真子公主新婚生活又亮紅燈！　患PTSD恐影響美國簽證申請

戴琪劉鶴2度通話　關切中國非市場政策傷及美國利益

南海「世上最危險」！專家揭2大海底危機　美軍核潛艦也出事

染疫後出現「新冠腳趾」！皮膚浮腫化膿起紅疹　好發族群曝光

第2劑疫苗出現心肌炎機率較高　國外最新建議：未成年人只打1劑

撤軍後首次！美派代表團會晤塔利班高層　官員：無關承認政權

親媽剛過世　女友秒上位變繼母！真人版SOD讓他心慌慌

時代：「美軍駐台」為美中關係增添火藥味　仍令人非常擔憂

日相岸田與習近平通話　傳達「重視台海和平」立場

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

真子公主新婚生活又亮紅燈！　患PTSD恐影響美國簽證申請

戴琪劉鶴2度通話　關切中國非市場政策傷及美國利益

南海「世上最危險」！專家揭2大海底危機　美軍核潛艦也出事

染疫後出現「新冠腳趾」！皮膚浮腫化膿起紅疹　好發族群曝光

第2劑疫苗出現心肌炎機率較高　國外最新建議：未成年人只打1劑

撤軍後首次！美派代表團會晤塔利班高層　官員：無關承認政權

親媽剛過世　女友秒上位變繼母！真人版SOD讓他心慌慌

時代：「美軍駐台」為美中關係增添火藥味　仍令人非常擔憂

日相岸田與習近平通話　傳達「重視台海和平」立場

班班有冷氣！南投縣砸10億　國中小裝7235台空調

連假首日小琉球萬人登島　沙丁魚人潮擠爆碼頭

歐陽娜娜撞衫打趴「韓第一腿精」！尬少女感穿搭…結局逆轉勝

IG超夯打卡新景點！隱身日月潭純白民宿　睜眼就看見絕美日出

台南警「11種語言+熱舞」祝壽分局長！145秒影片外流遭疑拍馬屁

強力維護山區安寧　國慶連假前夕環、警、監聯合稽查

男友LINE傳「2字」暗號！揭心碎噁爛真相　老司機搖頭：分了吧

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

印地安泉謝淑薇一日兩戰　女雙晉級16強、女單64強止步

肌膚澎潤亮！秋季最新「養膚粉底液」，上妝同時注入精華

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

國際熱門新聞

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

美最新規定！33國入境須打6款WHO認可疫苗　台灣不受限制

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲

「5女抬我進水池」男離奇失蹤12hrs

《魷魚遊戲》揭南韓社會底層　貸款像是買咖啡

美軍駐台非秘密？英媒：曝光時機才是重點

即／菲律賓總統競選登記截止 杜特蒂女兒沒登記

網紅全裸離奇慘死街頭　警破門逮「殺人夫」當場飲彈

調查海下853公尺沉船　竟遇比人大神祕魷魚

高壓電線掉落　4人被電暈倒地！影片曝光

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

就業數據欠佳　美股收黑

就業增長不如預期但能源股帶動　美股開高

更多熱門

相關新聞

美國將派代表團會晤塔利班高層

美國將派代表團會晤塔利班高層

武裝組織塔利班時隔20年重掌阿富汗，國際社會對於承認其政權合法性仍有疑慮。《路透社》報導，美國將派出代表團，與塔利班高級代表會面，將成為美軍撤出阿富汗及塔利班接管國家以來，雙方高層首度面對面會議。

英航母指揮官秀「悠閒看南海照」 坐長椅發推「自由開放的印太」

英航母指揮官秀「悠閒看南海照」 坐長椅發推「自由開放的印太」

時代：美軍駐台為美中關係添火藥味

時代：美軍駐台為美中關係添火藥味

揭秘！美特種部隊協訓內容

揭秘！美特種部隊協訓內容

美軍核潛艦破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

美軍核潛艦破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

關鍵字：

北美要聞印太南海核潛艦潛艦潛水艇核武美軍美國海軍康乃狄克號USS Connecticut

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

女冰敷下體「驚見監視器」　診所畫面曝光她怒了

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

台疫苗死亡數超過染疫亡　陸網友大驚

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面