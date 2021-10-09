56歲婦羞嫁小鮮肉…拼生子「冒險做試管」　相差26年母子結婚照曝

▲56歲成都大媽嫁30歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南信陽一魏姓男子今年30歲，前段時間剛開始決定當一名旅遊博主，隻身一人前往成都打拼事業，沒想到與一名比他大26歲的成都女子英子摩擦出了愛情的火花，兩人近日登記結婚，引發網友熱議。近日，已經56歲的妻子主動要求生孩子，前往北京，想找到一家可以安排他們做試管嬰兒的醫院。

據《陝西法制網》報導，魏男的家庭條件沒有那麼好，父母在農村靠種地為生，他有一隻手殘疾，盡管如此他仍然努力過好每一天的生活。在認識妻子英子之前，他靠上傳影片賺的錢並不多，沒想到當他去了成都相識了英子之後，他的人氣和收入慢慢變多了。

英子有一個跟魏男差不多年紀的女兒，她最開始把魏男當做朋友一樣看待，想著對方賺錢不容易，就能多幫就多幫一些。漸漸地，兩人相處的時間就多了起來，單身多年的魏男多次向英子表達喜歡之情。

▲兩人已登記結婚。（圖／翻攝自微博）

起初網友們也認為兩人可能藉著發影片的名義博取關注，不過，網友漸漸發現，兩人的親密程度看起來並不像做戲。幾天之前，兩人更直接曬出了登記結婚的照片。

在這個十一連假，兩人沒有選擇去旅行，而是到北京找了一家醫院進行會診，英子說，想給丈夫生個孩子，知道現在醫療水平非常發達，於是就想試一試試管嬰兒。

網友看後評論兩極，許多人表示不看好，「接受不了，相差的年齡太多了，他父母也就60歲左右，自己老婆跟爸媽年紀差不多。」不過也有網友認為，真愛無敵，「沒什麼不好，他們開心就可以了」、「估計就是為了拍影片，就算真結婚也是他們的決定，結婚自由」。