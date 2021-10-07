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高雄國慶煙火三階段交管一次看　連假8大景點「易塞時段」出爐

▲▼2021國慶煙火在高雄，煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶煙火將於10月10日於高雄市鹽埕區蓬萊商港施放。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

今年國慶煙火將在高雄施放，加上疫情趨緩帶動出遊人潮，高市交通局預估，連假期間高雄市區幹道、景點周邊將有明顯車多狀況，並盤點易塞熱區提醒民眾。另外，國慶日當天，國慶煙火施放周邊也將實施三階段交通管制，皆不提供停車位。

交通局表示，這次國慶煙火將於高雄港都施放，包含西子灣、蓬萊商港、駁二、旗津及流行音樂中心等周遭地區皆不提供停車位，當日也將實施三階段交通管制。

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周邊路段包含五福路、公園路、七賢路、鼓山路及建國路於活動開始及散場時段易壅塞，建議民眾搭乘公共運輸前往並持續注意路況與交通管制資訊。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

▲高雄國慶煙火周邊管制範圍。（圖／高市府交通局提供）

● 交通三階段管制

周邊交通管制將自10月10日12點起啟動，鹽埕區鼓山一路以東、興隆路（不含）以南、成功一路（不含；七賢二路至新光路）以西、中華五路（不含；新光路至復興三路）以西、臨海新路以北之區域陸續啟動；旗津區過港隧道將於3點開始管制、哈瑪星哨船街將於5點開始管制。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

▲國慶煙火機車臨時停車場。（圖／高市府交通局提供）

● 周邊22處Youbike2.0暫停營運

活動會場周邊22處Youbike2.0配合三階段管制暫停營運，請民眾於管制區外圍高雄女中站（含英雄路口站）及高雄國際會議中心借還。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

▲國慶煙火提供免費接駁車。（圖／高市府交通局提供）

● 大眾運輸攻略

大眾運輸方面，市府安排捷運中央公園站至高雄流行音樂中心免費接駁車，進場服務時間為15時~19時、散場服務時間為20時30分至22時，以5-10分鐘一班提供密集接駁服務。

捷運及輕軌則分別延長營運時間至23：30及24時，捷運加密至3分鐘一班，輕軌加密至7.5分鐘一班。

▲▼高雄國慶煙火「交通全攻略」。（圖／高市府交通局提供）

▲高雄國慶煙火停車場轉乘指南。（圖／高市府交通局提供）

另外，國慶假期共計3天（10月9日至10月11日），交通局預判，這次連假旅遊旅次高峰為連假第二日（10月10日），景點周邊預計流量較一般假日增加20%~30%，預估旅行時間約較一般假日增加15%~20%。

幹道部分，預計於前二日（10月9日、10日）總流量最高，以中正路、九如路及大中路車多情形最為明顯，流量預計較一般假日增加約20%~25%。

▲▼國慶連假，高雄3天景點易塞熱區。（圖／高市府交通局提供）。

▲國慶連假，高雄幹道壅塞時段預測。（圖／高市府交通局提供）

市區熱門景點方面，西子灣、駁二及旗津地區車流集中於15~19時，另10月10日因國慶煙火施放及晚會表演活動，周邊自12時、15時、17時實施三階段交通管制，建議市民朋友多搭乘捷運、輕軌等公共運輸前往。

郊區景點包含旗山美濃、佛光山，及市區購物中心包含巨蛋、夢時代及義享天地等則於每日15~18時人、車潮最為密集。

國道周邊幹道方面，東向往高速公路方面，車流集中於每日11~13時及下午15~18時；西向往市區方面則預估於12~19時車流較多。

▼國慶連假，高雄3天熱區景點易塞時段。（圖／高市府交通局提供）

▲▼國慶連假，高雄3天景點易塞熱區。（圖／高市府交通局提供）。

▲▼國慶連假，高雄3天景點易塞熱區。（圖／高市府交通局提供）。

▲▼國慶連假，高雄3天景點易塞熱區。（圖／高市府交通局提供）。

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