他9樓跳下「壓爛BMW車頂」竟沒事坐起！骨折手臂狂甩　路人全嚇壞

Man plunges 9 stories from NJ high rise, lands on BMW — and survives https://t.co/ZnMO8sIVJj pic.twitter.com/CKByrEi5eT — New York Post (@nypost) October 7, 2021

記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州日前發生一件恐怖的跳樓事件，當時一名男子不知為何從一棟大樓的9樓開窗跳下，直接砸中一台BMW轎車，讓路旁目擊民眾全都嚇傻。更離譜的是，這名男子居然從壓爛的車頂上坐起來，儘管身上有傷，但仍有意識地躺在人行道上狂吼，骨折變形的手臂也不斷甩來甩去。

根據《紐約郵報》報導，紐澤西州一名31歲男子在6日上午10時20分左右從高樓掉落，直接摔在期刊廣場（Journal Square）旁的黑色BMW轎車上，整輛轎車的車頂都被壓爛，玻璃殘骸四散。目擊者史密絲說（Christina Smith），「我聽到一陣巨響，沒想到是人，汽車的後車窗爆裂了。」

▲男子右手手臂明顯骨折。（圖／翻攝自Facebook／Christina Bri）



史密絲接著表示，「結果那個人突然從車頂上跳起來，然後開始尖叫，很明顯看到他的手臂骨折，我當時真的嚇壞了，就像在看電影一樣。」史密絲立刻打電話叫救護車，而從曝光的現場影片（請斟酌觀看）可以看到，該名男子躺在地上不停大叫，扭曲的手臂不斷甩來甩去。

報導指出，該名男子是從一旁大樓的9樓開窗往下跳，但大樓裡的人員表示，男子並不在該棟大樓內上班。目前男子已經到醫院接受治療，但拒絕透露姓名，警方也正在調查詳細墜樓原因。

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