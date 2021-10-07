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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

包括「接管台灣」？　美國海軍部長：對中戰略是威脅而非開戰

▲▼美國海軍和澳大利亞皇家海軍在南中國海展開合作，部署軍鑑與導彈。（圖／路透）

▲美國海軍部長表明，未來將以威脅代替開戰，壓制大陸以免侵台。圖為美澳軍艦。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／台北報導

美國海軍部長戴杜羅(Carlos Del Toro)公布海軍陸戰隊的戰略指導，包含美國將如何在全球保持海上主導地位、加強戰略關係與對抗中國的能力。他5日於美國海軍學院(US Naval Academy)演講中提到，美軍目前的目標並不是與中國開戰，而是提供軍武給台灣，讓中國對於侵略台灣保有一定的威脅感。

戴杜羅表示，「沒有人願意捲入衝突」，「想要阻止中國試圖完成的事情是我們的最終責任，包括接管台灣」，他重要的目的就是如何以有限的資金，達到有效的震懾中國。這也更顯現了他的立場，目前要做的並非開戰，而是威脅。而美國海軍正在投資造船廠和維修站以及其他戰備設施，以確保這些平台和武器能夠繼續戰鬥。

他於演講中提到，人工智能、網絡安全、無人平台、定向能量、高超音速武器等技術，將定義中國對抗台灣的優勢，必須迅速部署。另外，他也將探討如何有效使用兩大資源，分別是海軍軍令部長吉爾戴(Mike Gilday)的海上分佈式作戰概念(Distributed Lethality)，及陸戰隊司令柏格(David Berger)上將的2030 年部隊設計計劃(Force Design 2030)。

被問及實質震懾中國的政策，他表示，海軍與澳洲、印度、菲律賓、印尼等許多其他國家建立良好的關係極為重要，受威脅的印太地區，並提供武器及技術，使台灣能夠自衛，而之後中國環顧四周發現「沒朋友」，基本上，這就足以達成目標。

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