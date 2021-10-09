越南哥曬薪資條！底薪24k「加班228hrs」變8萬　拼勁驚呆鄉民

▲越南外勞秀出薪資單，月入高達8萬看呆網友。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

有越南外勞3天前在抖音貼出一段15秒的短片，只見他曝光自己的薪資條，月收入高達8萬，讓網友驚呆。就有人截圖分享到PTT的Gossiping板上，問卦「好薪情！在台越南外勞月入8萬多？」文中表示，這位外勞底薪其實只有2萬4500元，結果加上加班費和津貼後，月入直接達到8萬，話題引發熱論。

仔細看看短片，只見薪資單上的底薪為2萬4500元，但因為越南哥加班時數高達228小時，加班費直接領4萬8022元，還有中班津貼3500元，以及全勤獎金3000元、伙食津貼1425元，應給總額為8萬0447元。

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抖音網友看到影片後，不禁紛紛留言，「平日加班14天，假日加班9天，每次16小時，這幾乎沒放假」、「太猛，加班超過200小時都是神人」、「用體力和眼淚換來的」、「這體力跟精力以及意志力，真的佩服」、「這樣真的會搞壞身體。」

問卦網友也直嘆，「在台灣的越南外勞很敢拚，再多加班時數也幹，薪水跟著加班時數成長，沒有嫌工作多」，這樣的態度似乎屌打一大堆台勞社畜、餐飲服務業。

▲越南哥的薪資引發鄉民討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，成功引發話題，「快等於做3份工了」、「這根本沒在睡了ㄅ」、「這樣才8萬～桑肝又桑心」、「這加的不是班是命好不好 = =」、「他這個就做二休二，這個月正常上班日14天，每天14小時，8個小時正常工時，2小時1.34，4小時1.67，一班上14小時，16個假日，又去上10天班，所以假日145」、「台灣人160就差不多了，228小時跟神一樣。」