熊好券配合店家不到1萬家　柯文哲樂觀：多1周準備可以布置更好

▲柯文哲出席心雙連線形公園市長走讀 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

振興五倍券在8日正式上路啟用，但台北市政府砸下6.54億推出的「數位熊好券」加碼振興方案，因配合店家過少，加上議會墊付案未通過，目前還無法上路。對此，市長柯文哲表示，北市府是透過系統性在運作，正式啟動的時候應該大部分都會有了，「我們後來多一周，可以再布置得更好」。

柯文哲上午前往捷運雙連站參加走讀活動，與當地的攤商互動熱絡。被問到熊好券如何幫攤商帶來經濟效益？柯說，振興券是用「coupon」（酷碰券）的概念，不過長遠而言，更要注意產業的轉型，慢慢攤數要減少、經濟規模要變大，整個產業才能進入不再是勞力密集，轉向知識密集跟資本密集。

外界質疑，台北熊好券配合商家至今只有8000多家，離至少1萬家的目標還有距離。柯說，整個市政府是透過系統性在運作，在數位券正式啟動後大部分都會有了，加上後來多一個禮拜時間準備，能布置得更好。

至於自己領券了沒？柯文哲說，他的振興券會上去悠遊卡加值，因為每天搭公車買小東西會用到。柯文哲說，已經很久沒有用銅板，在疫情的時代，用這種悠遊卡比較乾淨，鈔票又不能洗、銅板要泡消毒水多麻煩，悠遊卡酒精棉擦一擦就好。