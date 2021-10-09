美密訓台軍／美特種部隊「模擬這類作戰」　施孝瑋：提升火線防禦

▲國軍裝甲兵的射手訓練，與二戰末期的德軍水準相差無幾。（圖／青年日報）

記者任以芳／北京報導

美媒《華爾街日報》引述消息指出，「美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年。」面對解放軍壓力，美軍協台密訓有哪些內容？知名軍事專家施孝瑋接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，台灣地面部隊「久訓未戰」，需要靠美方人員訓練增加實戰演訓，「城市作戰」是非常重要演練之一。恰巧，大陸官媒去年罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面，被外界認為就是衝著台灣而來。

▲去年年底央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

「一旦登陸，城市戰是無可避免的。」去年大陸官媒央視《軍事紀實》節目罕見公佈解放軍坦克模擬城市中作戰的演習畫面，參與攻防演練的是陸軍第76集團的野戰部隊，展示94A坦克和04型步兵戰車模擬城市戰影像。當時畫面播出後，外界認為是針對台灣而來。軍事評論員宋忠平也表示，「央視發佈這段影片主要是警告台獨勢力。」

面對解放軍的壓力，台灣知名軍事專家施孝瑋受訪時也表示，台灣的地面部隊「久訓未戰」，沒有任何實戰經驗，非常需要依靠美方人員提供訓練，可以讓台灣特戰部隊、地面部隊增加「近接作戰」的經驗。

隨著全球城市化快速發展，人口稠密、地形複雜的城市作戰成為各國軍演重點。日前，美國西點軍校現代戰爭研究所也刊文強調，「美陸軍需要做好相關準備和訓練，確保未來在城市戰場上全面發揮作戰潛力。」

▲國軍如何提升戰力？「軍事訓練役」的役期過短是問題之一。（圖／總統府）

施孝瑋進一步分析，美特戰部隊提供的「城市作戰」是很重要訓練。台灣都市太密集，有很多騎樓、大樓，城市作戰策略很重要。美方人員可以協助分析，遭到敵方地面部隊進入後，如何去建立火線防禦。「比如，進入衝鋒進入一間房子後，如何去壓制屋內人員，必須有人傳授實際經驗。」

北京也密切注意美軍駐台訓練，施孝瑋指出美協訓台軍是一個「化整為零」的方式，其實長期都有軍方人員駐台，一直是用「打擦邊球」方式派駐。舉例大概十年前，美國第七艦隊的樂隊來台灣，當時美台商會說法是來度假，這次也是用類似方式降低「敏感性」。