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英航母指揮官秀「悠閒看南海照」　坐長椅發推「自由開放的印太」

▲英國航母,打擊群,戰鬥群,戰機,艦艇,美軍,日本自衛隊,南海。（圖／翻攝英航母指揮官穆爾豪斯推特）

▲英國航母指揮官在推特上曬出「悠閒看南海」照片。（圖／翻攝英航母指揮官穆爾豪斯推特）

記者魏有德／綜合報導

英國航母伊莉莎白女王號指揮官穆爾豪斯（Steve Moorhouse）7日在推特（twitter）上秀出艦隊在南海航行的照片。照片中的穆爾豪斯坐在一張木質長椅上，彷彿在公園裡乘涼，不過，眼前的景象卻是在南海上多國艦艇組成的艦隊，他在推文裡提到，很高興和盟友及夥伴一起在南海上航行，文末還標記「自由開放的印太地區」。

▲英國航母,打擊群,戰鬥群,戰機,艦艇,美軍,日本自衛隊,南海。（圖／翻攝英航母指揮官穆爾豪斯推特）

▲穆爾豪斯坐在伊莉莎白女王號航母上的木質長椅望向南海。（圖／翻攝英航母指揮官穆爾豪斯推特）

據英國皇家海軍消息指稱，伊莉莎白女王號航母為首的CSG-21航母打擊群在3日至4日前後離開日本橫須賀海軍基地，行經巴士海峽朝南海前進。外界分析，英航母已完成2個月在印太地區的巡航及與盟友間的協同演練，準備返回樸茨茅斯（Portsmouth）母港。

▲英國航母,打擊群,戰鬥群,戰機,艦艇,美軍,日本自衛隊,南海。（圖／翻攝英航母指揮官穆爾豪斯推特）

▲英航母及多國聯合艦隊及空中戰力。（圖／翻攝英航母指揮官穆爾豪斯推特，下同）

伊莉莎白號航母指揮官穆爾豪斯曾在6日發推表示，航母艦隊正穿越南海，緊接著7日就曬出自己坐航母甲板上的長椅與多國艦艇組成的艦隊照片，標記著「自由開放的印太地區」，宣示意味相當濃厚。

▲英國航母,打擊群,戰鬥群,戰機,艦艇,美軍,日本自衛隊,南海。（圖／翻攝英航母指揮官穆爾豪斯推特）

據了解，伊莉莎白女王號航母打擊群中曾出現美國海軍的雷根號和卡爾文森號航母打擊群相關艦艇，還包括日本海上自衛隊日向級直升機母艦「伊勢」號，此外，穆爾豪斯也在推文裡提到，在菲律賓海進行聯合操演時，來自6國的500萬噸海上力量及空中戰力令人印象深刻。

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