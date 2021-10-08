公開號召！台中人心中最強伴手禮　網路徵件起跑

▲台中人心中最強伴手禮，網路徵件起跑。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

你心中最喜愛的台中伴手禮是什麼？太陽餅、鳳梨酥、還是三明治？每年都競爭激烈的台中市十大伴手禮」票選活動已開放網路報名徵件，收件截止至10月31日，經專家評選入圍前百大店家，將於11月25日起開放民眾網路票選，今年活動首度結合台中購物節，民眾可下載並登入「台中購物節APP」，投票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單。

工策會總幹事黃于珊表示，台中市十大伴手禮票選活動從參賽店家篩選、專家評審遴選，到民眾票選都有層層嚴密把關，今年更首度將網路投票結合台中購物節App。經發局長張峯源表示，購物節活動期間，累積500元登錄發票或收據就能抽獎，活動期間天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅！

工策會進一步說明，去年台中市創下近4600萬人次觀光人口，榮膺全臺第一，不僅是擁有獨特的城市魅力，累積超過百年的糕餅文化底蘊，更被稱作「糕餅之鄉」。每個道地的台中人，心裡都有著一份私藏的伴手禮名單，因此本屆以「口袋名單」為評選主題，搭配繫上蝴蝶結的湖心亭視覺，希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」。

台中市糕餅商業公會理事長蔡萬財表示，隨著疫情趨緩，經濟逐漸復甦，希望在地糕餅業者藉由中市府強力行銷十大伴手禮票選、振興券與購物節活動，吸引民眾來臺中市購買，讓糕餅業者恢復以往業績。