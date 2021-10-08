　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京知情？美特種部隊密訓台軍　王飛雲：20多人算不上戰術單元

▲▼美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

▲美國陸軍特種部隊協訓台軍隊一年，總統府未回應。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者任以芳／北京報導

美媒《華爾街日報》7日引述美國官員報導稱，「一支大約20多人的美國特種作戰部隊及海軍陸戰隊在台協訓台灣部隊，其中還有特種部隊。」引起外界高度關注。大陸軍事專家王飛雲今（8）日接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「美軍在台協訓，解放軍一直都有掌握。」另外，駐台的24名美軍人員連一個排的人數都沒到達，算不上戰術單元，除非有成「建制」的部隊幫助台灣訓練，這將對中美關係帶來巨大衝擊。

根據《華爾街日報》引述知情美國官員消息爭，美國支援部隊成員負責訓練台灣地面部隊的幾個小單位，海軍陸戰隊則與台海部隊合作，進行小型艦艇訓練。據了解，「這項秘密活動時間至少已持續一年。」

大陸軍事專家王飛雲表示，美軍幫助台灣軍隊演訓由來已久，只是說非公開的或者說是不穿軍裝進行。如果有成「建制」的部隊助台演訓，這是一個重大的事件，意味著美國當初「撤軍、廢約、斷交」的承諾收回去了，將對中美關係帶來巨大的衝擊。

王飛雲進一步說，首先要看是不是一種體系性的部隊。如果是技術性協助，這種駐軍在台灣程度有限。假設是體系性的部隊，作戰指揮、後勤保障、裝備保障全有了，而且主要是指揮官來，不是技術軍官來，性質有很大區別的。

▲▼ 美國國防部,五角大廈。（圖／路透社）

▲ 美國國防部五角大廈表態，助台應對中共施壓。（圖／路透社）

根據報導指出美軍協訓人數大約二十多人，王飛雲分析，「這個連一個排的人數都沒到達，算不上戰術單元。」至少規模要達到一個連以上，才是一個成「建制」的部隊，也構成戰術單元，那才是軍隊進駐台灣，性質就不一樣了。

王飛雲強調，「美軍可能也是經過考慮的，人數進行限制，沒有到成建制的程度，如果達到連以上一百多人，大陸肯定會採取外交措施。」

另外，美方在台24名成員有沒有穿軍裝協訓也是關鍵。王飛雲指出，比如AIT本身有陸海空三軍的人員；另外台灣漢光演習，美國也有觀察員的名義派出部隊來指導，但都十分零散，大部分是不穿軍裝。

王飛雲說，「穿軍裝是一個國家的主權的象徵，所以要看美軍是什麼樣的方式。大陸方面也會密切關注，從政治性的、軍事技術性綜合判斷，是不是美國軍隊進入台灣，並不是說簡單的有人來了就叫軍隊進駐，這是有區別的。」

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

針對美軍協訓台軍隊，大陸外交部發言人趙立堅也表示，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，斷交、廢約、撤軍三原則是中美建交的前提。」美方在中美建交公報中明確承諾，美國同台灣保持文化、商務和其他非官方關係。

趙立堅說，美方應充分認清涉台問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方將採取一切必要措施捍衛主權和領土完整。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
他推特警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」
「無套一夜啪4次」甜美聲優雙出軌　被正宮抓包
原是《魷魚遊戲》臨演　他被導演欽點「1天做300片」爆紅
雞排妹親揭與網紅「噁男恩怨」　嗆：想要流量我給你
6款麵線熱量大公開！　想減肥就選這口味
超商外爆「五倍券收購潮」！　最嚴重下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美密訓台軍／北京也知情？　王飛雲：20多人算不上戰術單元

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

炒作共機又來了　張競：政府創造「想像時空」製造恐慌

日新相岸田文雄與習近平電話會談　強調「構建穩定的中日關係」

美團逼商家「二選一」壟斷市場　陸市監總局重罰148億

陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

17歲女高中生「被強制做手術」　醫開刀一半…逼她打電話借錢繳費

警破門逮嫖娼客　女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

遇近40年來最大洪峰　山西汾河堤壩潰堤「出現20公尺決口」

「我媽3天沒打我了」！小學生作文爆紅　意外曝父親戴綠帽

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

跳舞拍抖音影片！突被「大臉亂入」　奴才模糊變背景...橘貓：看我就好

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

美密訓台軍／北京也知情？　王飛雲：20多人算不上戰術單元

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

炒作共機又來了　張競：政府創造「想像時空」製造恐慌

日新相岸田文雄與習近平電話會談　強調「構建穩定的中日關係」

美團逼商家「二選一」壟斷市場　陸市監總局重罰148億

陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

17歲女高中生「被強制做手術」　醫開刀一半…逼她打電話借錢繳費

警破門逮嫖娼客　女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

遇近40年來最大洪峰　山西汾河堤壩潰堤「出現20公尺決口」

「我媽3天沒打我了」！小學生作文爆紅　意外曝父親戴綠帽

影／疫後保單這樣規劃 年繳2萬元起享終身保障

聊天嗆聲被聽到！鄰居撂4人闖屋擄走「凌虐7小時」…下場曝光

王柏融整場坐板凳　吳念庭先發3打數掛蛋

如同隱形！戰機、坦克匿蹤全靠它　台廠急起直追搶「石墨烯」商機

袁詠琳長居上海報喜訊！　「新家人加入」升格當媽媽

國慶連假北海岸恐湧人車潮　金山警實施彈性車輛總量管制

央行打房害慘換屋族　代書曝3招解法嘆：投資客誰不用人頭

分手繼續當炮友！　清純聲優雙出軌「無套一夜啪4次」被正宮抓包

胡錫進推特恐怖警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」

雷／宣美怒斥「現在到底在幹嘛？」CLC有真落淚：真的很氣

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

純情女遇恐怖婚姻「老公失蹤」　婆婆竟是請來的演員

「我媽3天沒打我了」！小學生作文意外曝父親戴綠帽

阿里巴巴男員工睡60女　女友怒PO551張荒淫床照

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

正妹們慘被關濾鏡…無P真面目

手指長出大貢丸扭曲　14歲弟天天喝奶茶慘痛風

辣妹走路滑手機　遭噁男掀裙強抱1分多鐘

大陸爆7人感染鸚鵡熱　一患者染病30天內死亡

趕著上班　男倒車壓死2歲兒子

17歲妹無病被做宮頸手術　官方通報真相

熊孩子用密碼鎖鎖媽媽脖子還改密碼 消防員用絕緣剪強行摘除

警破門逮嫖娼客 女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

男子酒後揮刀致2死畏罪跳17樓身亡 一輔警到場遭砍送醫不治

更多熱門

相關新聞

美國軍事護台？蘇利文：要避免那天到來

美國軍事護台？蘇利文：要避免那天到來

中國連續4天派出創紀錄數量軍機擾台，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日受訪時表示，美國深切關注破壞台灣海峽和平的行為；針對美方是否採取軍事行動協防台灣一事，他則說，現階段將採取行動力阻衝突爆發。

全球最大美軍遠征機動基地艦　首度泊靠沖繩

全球最大美軍遠征機動基地艦　首度泊靠沖繩

美官員：拜習視訊峰會敲定　將安排細節

美官員：拜習視訊峰會敲定　將安排細節

外媒：拜登提「台灣協議」似指美一中政策

外媒：拜登提「台灣協議」似指美一中政策

楊潔篪瑞士會蘇利文 雙方同意推動中美關係重回正軌

楊潔篪瑞士會蘇利文 雙方同意推動中美關係重回正軌

關鍵字：

美軍台海協訓王飛雲

讀者迴響

熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

圓規暴風圈大　北部可能放颱風假

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面