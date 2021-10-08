美密訓台軍／北京也知情？　王飛雲：20多人算不上戰術單元

▲美國陸軍特種部隊協訓台軍隊一年，總統府未回應。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者任以芳／北京報導

美媒《華爾街日報》7日引述美國官員報導稱，「一支大約20多人的美國特種作戰部隊及海軍陸戰隊在台協訓台灣部隊，其中還有特種部隊。」引起外界高度關注。大陸軍事專家王飛雲今（8）日接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「美軍在台協訓，解放軍一直都有掌握。」另外，駐台的24名美軍人員連一個排的人數都沒到達，算不上戰術單元，除非有成「建制」的部隊幫助台灣訓練，這將對中美關係帶來巨大衝擊。

根據《華爾街日報》引述知情美國官員消息爭，美國支援部隊成員負責訓練台灣地面部隊的幾個小單位，海軍陸戰隊則與台海部隊合作，進行小型艦艇訓練。據了解，「這項秘密活動時間至少已持續一年。」

大陸軍事專家王飛雲表示，美軍幫助台灣軍隊演訓由來已久，只是說非公開的或者說是不穿軍裝進行。如果有成「建制」的部隊助台演訓，這是一個重大的事件，意味著美國當初「撤軍、廢約、斷交」的承諾收回去了，將對中美關係帶來巨大的衝擊。

王飛雲進一步說，首先要看是不是一種體系性的部隊。如果是技術性協助，這種駐軍在台灣程度有限。假設是體系性的部隊，作戰指揮、後勤保障、裝備保障全有了，而且主要是指揮官來，不是技術軍官來，性質有很大區別的。

▲ 美國國防部五角大廈表態，助台應對中共施壓。（圖／路透社）

根據報導指出美軍協訓人數大約二十多人，王飛雲分析，「這個連一個排的人數都沒到達，算不上戰術單元。」至少規模要達到一個連以上，才是一個成「建制」的部隊，也構成戰術單元，那才是軍隊進駐台灣，性質就不一樣了。

王飛雲強調，「美軍可能也是經過考慮的，人數進行限制，沒有到成建制的程度，如果達到連以上一百多人，大陸肯定會採取外交措施。」

另外，美方在台24名成員有沒有穿軍裝協訓也是關鍵。王飛雲指出，比如AIT本身有陸海空三軍的人員；另外台灣漢光演習，美國也有觀察員的名義派出部隊來指導，但都十分零散，大部分是不穿軍裝。

王飛雲說，「穿軍裝是一個國家的主權的象徵，所以要看美軍是什麼樣的方式。大陸方面也會密切關注，從政治性的、軍事技術性綜合判斷，是不是美國軍隊進入台灣，並不是說簡單的有人來了就叫軍隊進駐，這是有區別的。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

針對美軍協訓台軍隊，大陸外交部發言人趙立堅也表示，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，斷交、廢約、撤軍三原則是中美建交的前提。」美方在中美建交公報中明確承諾，美國同台灣保持文化、商務和其他非官方關係。

趙立堅說，美方應充分認清涉台問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方將採取一切必要措施捍衛主權和領土完整。