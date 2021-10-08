陪孩子看兒童劇學英語　桃市圖《大膽國的小公主》開放索票

▲「遊戲英語劇團」桃園演出《大膽國的小公主》。（圖／桃市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

知名的「遊戲英語劇團」要來桃園市立圖書館演出啦！《大膽國的小公主The Super Brave Kingdom》曾榮獲2016台北兒童藝術節的劇本佳作，將於10月23日在平鎮分館演藝廳熱鬧登場！明(9)日上午9點於平鎮分館開放免費索票，每人最多限索取4張！數量有限、索完為止！生動的英語兒童劇表演，歡迎民眾把握機會參加！

市立圖書館館長姚敦明表示，該館規劃多樣英語學習課程與管道，只要學童能夠樂在其中，就可以體驗閱讀的樂趣。學習英語有多元的方式，除了閱讀書籍及繪本、欣賞音樂、看戲、繪圖或遊戲...等，圖書館也是學習英語媒介的一環。

「大膽國」的人民以大膽聞名，唯獨Penelope公主例外，她的擔子非常小。因為大魔王The Bogeyman有一天會攻打大膽國，只有勇敢的人可以打敗大魔王，佩戴上大膽國家傳的武器。國王為了讓公主能夠繼承王位、保護人民，想盡辦法訓練公主的膽量，公主承受不了壓力逃跑了！她在森林裡碰到「小心國」的王子Timmy，兩人會聯手打敗大魔王嗎？ 桃市圖首先推出英語兒童劇，邀請市民朋友攜家帶眷來看戲，讓民眾體驗英語閱讀的樂趣，度過充實豐富的週末假期。