暢銷作家網紅齊聚桃市圖　參加3場次可獲造型隨身碟

▲桃園市立圖書館總館，策畫9場有關遊學、旅遊、心靈成長的「帶我去遠方」閱讀推廣系列講座。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020農曆年連假期間，還沒有新規劃嗎？來場旅行飽滿自己的身心靈吧！桃園市立圖書館總館即日起至3月21日，精心策畫9場有關遊學、旅遊、心靈成長的「帶我去遠方」閱讀推廣系列講座，喜歡到處體驗不同文化的你，或是對生活繁忙感到厭世的你，絕對不能錯過。

桃市圖表示，該活動與出版社合作，舉辦4場精彩的新書發表。從詩集《葬禮》與《惡意的郵差》，詩人王志元用美麗的攝影作品與生命詩篇，帶你眺望生命的遠方；新生代旅行作家黃昕語的《流浪而後生：與時光交換11座城市的日常》，帶你看看休學而毅然踏上旅途的故事；旅居西班牙作家區國銓《聖地雅哥朝聖之路》一起百嚐上路的箇中滋味；百大部落客兼愛好美食的旅遊作家老蝦，新書《下飛機Day by Day，愛上東京》帶你遊東京。

▲參加滿3個場次，即可獲得市圖總館專屬「書本造型隨身碟」乙份。（圖／市圖提供）

該館更邀請荷魯斯之眼埃及在地旅行社創辦人Pony，她從埃及遊學到當地創業，將分享更多不為人知的埃及與伊斯蘭文化，以及至今已帶隊攀登超過90座百岳的雪羊，帶領熱愛山林的你看看國外的健行觀光，還有屏東女孩江孟芝，分享勇闖世界的逆境哲學，遊學之路不困難，最後，《小白》作者周見信、郭乃文，來聊聊那些陪伴我們成長的小生命，教會我們的事。



本系列講座場場精彩，從身體力行的旅遊到心靈的成長，期望大家有不同的視野與感受，為感謝滿場跑支持閱讀推廣活動的民眾，凡參加滿3個場次，即可獲得本館專屬「書本造型隨身碟」乙份。

►就算爬到樹上！妳還是很美