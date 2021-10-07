推展兒童權利公約　雲林首辦「兒童公約駐校大使培力營」

▲雲林縣學生普遍對兒童權利公約的實際推展面甚少接觸，「兒童公約駐校大使培力營」，從行政、立法、司法等不同面向切入，讓學員了解兒童權利公約在不同機關部門現行的落實概況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣婦幼關懷協會為了讓台灣的兒少有更多的管道習得兒童公約的宗旨、內容與意義，於今年更精進辦理兒童權利公約推廣活動。今年「兒童公約駐校大使培力營」分別於10月2、8日進行為期兩天的課程活動，以國高中生為主體，由婦幼關懷協會主辦，行政院雲嘉南區聯合服務中心及衛福部社會與家庭署指導。

雲林縣學生普遍對兒童權利公約的實際推展面甚少接觸，「兒童公約駐校大使培力營」，課程在學員了解公約內容後，透過團體活動來深化學員對法規權益的理解，將法律艱澀條文轉化為淺顯易懂的遊戲內容，如同兒童權利公約第31條保障的遊戲權，遊戲即是一種最好的學習。此外也從行政、立法、司法等不同面向切入，讓學員了解兒童權利公約在不同機關部門現行的落實概況。

婦幼關懷協會總幹事黃慧玲表示，近年來世界各國漸漸重視兒童的權利，甚至有一個CRC兒童權利公約的組織，我們國家一向重視人權，所以也加入成為其中的一員。本協會配合國家政策，也積極推動宣導。今年辦理駐校大使，讓孩子可以學習表達自己的意見，爭取自身的權益。

北港高中江耀淇校長說，108新課綱強調學生素養導向學習，目標在讓學生能活用所學的知識、技能與態度，並實踐於行動中的一種課程與教學取向。 感謝蔡岳儒議員重視國高中生學習素養，透過兒童公約駐校大使培力營或以前的一日議員等活動，不僅提供學生在假日有多元學習的機會，也能符應現階段教育理念，讓學生學習到帶得走能力。

雲林縣議員蔡岳儒表示，可以讓雲林縣的國高中生能透過課程內容，了解兒童享有的權利，感謝廖宗聖教授擔任講師，讓學子們了解什麼是「兒童權利」，推廣兒童權利公約並落實在生活中。促進兒少年獨立思考、表達意見，關心並積極參與公共事務，發展公民素養與能力，提升社會公民意識，是一場很有教育意義的活動。

▲「兒童公約駐校大使培力營」分別於10月2、8日進行為期兩天的課程活動，以國高中生為主體，由婦幼關懷協會主辦，行政院雲嘉南區聯合服務中心及衛福部社會與家庭署指導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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