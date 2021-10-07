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金錢豹轉型策略曝！不接熟客先滿足好奇消費者　首日僅7組客人

▲▼金錢豹轉型自助式首日僅7組客人，據了解，公司作法是不接熟客，先滿足好奇消費者。（圖／記者鄧木卿攝）

▲金錢豹轉型自助式首日僅7組客人，據了解，公司作法是不接熟客，先滿足好奇消費者。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全台知名的金錢豹酒店7日下午6點起將轉型為自助式KTV營業，開放給一般大眾進場歡唱，引起不少以往只能望之興嘆的民眾熱烈討論，有民眾還相揪要去參觀裡面到底是如何的金碧輝煌？經詢問，金錢豹目前有7組客人預訂，人數最多者只有7人，由於採預約制，會不會有不知情民眾前往候位、不得其門而入敗興而歸？有待觀察。據了解，公司傾向先不接熟客，先滿足外界的好奇心再說。

▲▼金錢豹轉型自助式首日僅7組客人，據了解，公司作法是不接熟客，先滿足好奇消費者。（圖／記者鄧木卿攝）

受不了疫情衝擊，已有5個月沒收入的金錢豹酒店，為了生存配合中央規定，轉型為自助式KTV，引發社會熱烈討論，金錢豹創辦人袁昶平更是相當罕見的主動發出一封公開信，首次開放媒體入內參觀，以表示公司全力配合政府防疫政策。

▲▼金錢豹轉型自助式首日僅7組客人，據了解，公司作法是不接熟客，先滿足好奇消費者。（圖／記者鄧木卿攝）

金錢豹三樓總經理周永欣公布消費方式，以每小時計算，4人包廂1千元，6人1500元，8人2000元，10人2500元，20人5000元，超過1人加收250元，並附贈一瓶礦泉水，外加1成服務費，礦泉水每瓶40元，禁帶外食和酒類，全程佩戴口罩，未依規定者謝絕消費，採預約制，不開放現場候位。

▲▼金錢豹轉型自助式首日僅7組客人，據了解，公司作法是不接熟客，先滿足好奇消費者。（圖／記者鄧木卿攝）

有民眾想要朝聖，一睹何謂五星級酒店？結果打了查號台，金錢豹並沒有登記，即使去了現場也無法候位，也不認識裡面幹部，不得其門而入，有點失望。

▲▼金錢豹轉型自助式首日僅7組客人，據了解，公司作法是不接熟客，先滿足好奇消費者。（圖／記者鄧木卿攝）

業者表示，三樓共有31間包廂，透過電話詢問的民眾很多，幾乎都是想了解收費方式和相關規定，目前已挼受7組客人預訂，6組在小包廂，1組有7個人，安排在中包。

一名幹部說，他待了20多年，從未聽到總機響過，客人都是私下找幹部訂包廂，由於目前還在風頭上，所以暫時要求幹部和公關小姐不要接熟客，先讓好奇的消費者進場參觀，等過一陣子人潮散去，再開始「扣客」，畢竟公司又不專長自助式經營方式。

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