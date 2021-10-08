惡父硬扯「2月大男嬰」猛丟車椅上　腦部重傷致死！停車場淪家暴煉獄

▲嫌犯將車停在停車場內，對男嬰施暴。（圖／免費圖庫unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一名24歲男性公司職員5日將車停在藥妝店的停車場後，便突然對出生僅2個月大的兒子施暴，他先是抓住男嬰的頭後，猛然將人摔到汽車座墊上，導致男嬰當場失去意識，送醫搶救後，於8日不治身亡。警方8日上午將嫌犯以傷害罪嫌移送檢方偵辦。

根據《日本放送協會》報導，現年24歲的堀江弘輝5日下午4時左右開車載著家人到茨城縣大子町的一間藥妝店後，在停車場內將出生僅2個月的兒子重摔在汽車座墊上，導致男嬰頭部重傷，當場意識不明。由於情況持續惡化，嫌犯這才與妻子一起帶著兒子就醫。

▲男嬰送醫搶救3天，仍不治身亡。（圖／pixabay）



男嬰隨後被轉院至水屋市的另一間醫院，該院查看男嬰傷勢後，懷疑遭受虐待，因此在5日晚間10時緊急通報警方。警方經調查與問訊後，隨即以傷害罪嫌將堀江弘輝逮捕。被逮後，嫌犯也坦承對兒子施暴。

男嬰頭部因強烈撞擊受到重傷，引發急性硬腦膜下血腫，雖然醫院緊急進行治療，但仍然無法恢復意識，並在8日凌晨3時不治身亡。警方懷疑男嬰生前經常遭受父親虐待，不過要待法醫相驗後才能確定詳細死因以及過往有無遭受虐待的痕跡。

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