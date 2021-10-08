「越限制他們越愛檢舉」！精神科醫師：檢舉魔人是一種變態正義感

▲高雄市一名郭姓檢舉達人的檢舉照片，光是3個月就有8千多張 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

沈政男／精神科醫師

【修法也遏止不了檢舉魔人】

附圖是近五年台灣交通事故與民眾檢舉交通違規趨勢圖，我整理的。就是有人會做這種事。你是交通檢舉魔人；我是時事評論狂人！

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你可以清楚看到，兩條曲線都是往斜上方走，這代表近五年雖然檢舉魔人瘋狂檢舉交通違規，件數每年持續攀升，台灣的交通事故依然持續增加，完全沒有減少，甚至也沒有減少的趨勢。

▲沈政男醫師列出近年民眾檢舉和交通事故趨勢。（圖／沈政男醫師授權提供）

你說，喔，檢舉交通違規，是為了提升交通安全！請問，改善到哪裡去了？

你越檢舉，交通越亂！

當然，你如果學過研究方法，可以看出這兩條曲線之下其實有一些共通的干擾因子，不能就此推斷民眾檢舉交通違規的效應，但你也可以看出，交通事故的上升斜率，這幾年也沒有下降的趨勢，甚至跟十幾二十年前也都一樣，可見檢舉魔人花了那麼多時間心力，可怕地一年檢舉了幾百萬件，對改善交通根本無濟於事。

就只是浪費了好多處理這些檢舉案件的行政與人力成本。

檢舉魔人在道德上最大的謬誤是：如果你們的作法在道德上講得通，為什麼不把整個社會，在食衣住行育樂各個層面，在家庭學校與職場，大家都戴上一個監視器與攝影機，彼此相互監視與檢舉各類違規行為，比如家暴、貪汙、作弊什麼的，不就天下太平了？

事情沒有XX想得那麼簡單啦！這個社會的運作邏輯、法治基礎，就不是建立在「跟車檢舉、鍵盤一敲，就能讓你荷包失血」那樣的行為模式之上嘛！

現在，因為民怨沸騰，於是立法院終於決定修法了，方法是把可檢舉項目限縮成四十六項，也就是剩下比較嚴重的違規項目，而微罪，比如人行道停車，就不能被民眾檢舉了。

這樣一來，是不是可以大幅減少檢舉件數？

錯了！你越限制，他們越愛檢舉！證據：先前不是以為採用檢舉實名制，就能減少檢舉？結果是檢舉量反而暴增。

因為，檢舉魔人是一種變態的正義感，而你越設限，就代表你跟邪惡站在一起，當然就會激起他們更變態的正義感。

當然，修法以後，檢舉總件數會減少，然而，剩下來的四十六項將會暴增，因為，將會導致報復式檢舉。

真是嘆為觀止：我本來以為去年有疫情，他們會待在家裡，減少檢舉，結果去年還是暴增！

國外有沒有交通檢舉魔人？只有台灣。台灣怪現象，有趣的世界第一，我已經累積了好多，而在我看來，這些怪現象都是台灣社會集體性格，尤其是年輕一代集體心靈的顯影。

※本文、照片經沈政男授權刊登，未經同意請勿隨意轉載。