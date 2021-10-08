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阿里巴巴男員工「睡60女」！551張床照曝　女友揭荒淫內幕

▲▼阿里巴巴又爆性醜聞。（圖／翻攝自豆瓣）

▲阿里巴巴男員工又爆性醜聞。（圖／翻攝自豆瓣）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸電商巨頭阿里巴巴又有男員工被曝光性醜聞，一名女網友揭發稱，「阿里P8男友約砲成癮出軌多人」。她自稱是「受害女友」，不甘心被這名男員工玩弄感情，因此PO出他的荒淫影像，並爆出許多勁爆內幕。她稱，這名男員工睡了超過60名女生，還把性病傳給自己。

女網友表示，渣男名叫「今宸」，兩人在今年3月開始交往，6月開始異地戀，但基本每禮拜或者隔一禮拜都會見面，「今宸」會不時給予自己各種承諾，營造深情人設，讓她相信自己就是「今宸」的唯一真愛。

▲▼阿里巴巴又爆性醜聞。（圖／翻攝自豆瓣）

▲渣男手機裡的各種影片照片。（圖／翻攝自豆瓣）

隨後她開始曝光渣男的種種惡行，女網友表示，「今宸」常常嫌棄她床技太差，吹噓自己多牛逼；沒想到，她在某次「今宸」睡著時，翻查他的手機，才知道對方的私生活極度混亂。

女網友發現，今宸到處撿屍、約砲、嫖妓，「我完全像個傻子一樣被蒙在鼓裡。」她算了一下，從2017年開始截至目前，「今宸」至少睡過60多名女生，一共拍了551個淫穢照片和影片，「有正面拍也有偷拍，從拍攝頻率看基本一到兩個禮拜約一次。」

▲▼阿里巴巴又爆性醜聞。（圖／翻攝自豆瓣）

▲渣男約砲影像。（圖／翻攝自豆瓣）

女網友怒斥，這些都還是有「紀錄」的，沒有被「紀錄」的女生，不知還有多少。她表示，據不完全統計，從今年5月到9月他就睡過8個女生，一共16次。

另外，更讓女網友遭受打擊的是，她和「今宸」交往不到1個月進行身體檢查時，被查出已染上性病。找對方對峙，今宸卻堅稱，自己是被前女友傳染，之後病情復發。女網友怒斥，「跟我做從來不帶套，有一次說可能不小心射裡面，過來兩天才來跟我說，並表示偶爾吃一次藥沒什麼大不了！」

▲▼阿里巴巴又爆性醜聞。（圖／翻攝自豆瓣）

女網友指出，發出來也只是希望女孩擦亮眼睛不要被渣男騙，「這件事情對我產生了很大的影響，我不希望還有更多人去經歷這樣的事情，希望大家引以為戒！」據悉，「今宸」已被公司「勸退」離職。

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