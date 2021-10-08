換3種家私狂砸玻璃60秒沒破　網諷：沒吃飯嗎還是拍廣告？

▲一名男子拿物品猛砸理髮店大門60秒，玻璃都沒破，有網友嘲諷是沒吃飯嗎？（圖／翻自爆料公社二社）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區一家理髮店5日晚間8點多被一名陌生男子拿走廊上的物品猛砸玻璃，男子用盡各種方法，疑換了機車坐墊，摺疊椅，還有「禁止停車」牌子等3種家私，花了60秒都沒砸破，吳姓老闆表示，開業1年多並未和人結怨，PO網希望協尋此人，不過網友顯然不關心店家，只求問玻璃是哪種牌子？是拍玻璃廣告嗎？還嘲諷說是不是沒吃飯？

台中警方6日下午2點接獲吳姓男子報案，指前一晚有不明男子在砸他的理髮店大門玻璃，所幸是強化玻璃，僅留下些許髒污，吳姓負責人表示，開業1年多來營業情形尚稱平穩，並無與人仇怨或金錢糾紛，警方已調閱監視器積極偵辦釐清。

吳姓負責人也將不明男子砸大門玻璃過程全都PO上網，因為社區走廊的監視器壞了，目前線索只有店內的監視器，希望有人當時經過松竹路二段316號，剛好有行車記錄器者可以提供，該男子的黑衣服前有puma豹紋、黑色長褲、側背包等。

影片PO上網後，網友留言熱烈，但不是關心店家，反而能詢問玻璃牌子，因為砸了快1分鐘都沒破；有人說這玻璃廣告也拍得太好了吧？還有人嘲諷是不不沒吃飯啊？吳姓負責人也氣得留言澄清，這不是拍玻璃廣告。