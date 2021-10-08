毒品價錢談不攏！爆乳2女聯手4煞動刑　他慘遭刀捅屁股再毒打

記者陳豐德／新北報導

新北市一名黃姓男子疑似因為毒品買賣糾紛遭到囚禁毒打，趁隙報警後，警消人員到場處理，該住戶卻拒絕開門，但眾人隱約聽見屋內有人喊「救命」，警消遂緊急破門救人，並逮捕4男2女共6人，並查扣多包毒品咖啡包，全案訊後依毒品、殺人未遂、妨害自由等罪送辦。

▲新北黃姓男子因毒品糾紛遭囚禁毒打，警破門逮5男2女。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市海山所7日中午接獲119轉報，稱板橋民族路一處大樓有人需要協助，警消人員立刻趕抵現場，但屋內明明有人走動卻不肯開門，且眾人還聽見屋內隱約傳出有人呼喊「救命」的聲音，員警驚覺有異，立刻與消防人員聯手破門。

警消人員入內後，發現屋內有4男2女共6人，其中報案的24歲黃男躲在屋內，身上還有多處傷痕，且臀部有穿刺傷，鮮血還不斷流出，於是立刻將黃男送醫救治。另外，警方也於黃男身上取出毒品咖啡包及K他命各1包。

此外，現場鄭男（26歲）、周男（23歲）、林男（22歲）、湯女（22歲）、李女（22歲）5人經警方搜索後，於周男身上起獲彈簧刀1把，並於櫥櫃內發現毒品咖啡包5包。

經查，雙方疑似購買毒品而為了交易價格起糾紛，黃男因而遭到其他5人聯手毆打，最後躲進房內才趁隙報案獲救。另外，事發當時，黃男的5名友人在接獲黃男求救電話後也前往搭救，但因在現場不斷叫囂而被警方壓制，並依違反社維法裁罰。

▲警方上門時，犯嫌還拒絕開門，最後警消聯手破門逮人。（圖／記者陳豐德翻攝）

至於傷人的周男等5人，訓後則依毒品危害防制條例、殺人未遂，妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦；黃男依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。