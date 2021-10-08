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百元爽吃麥香雞+雞塊餐！麥當勞推「振興套餐」俗爆　加碼2天刮買1送1券

▲▼麥當勞推數位振興優惠、振興超值餐。（圖／業者提供）

▲麥當勞數位振興再加碼。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紙本振興五倍券今（8）日起正式開放領券，人氣速食品牌「麥當勞」也宣布全台門市、歡樂送可使用五倍券，並加碼推出「數位振興3重優惠」，包括有限定2天的「APP刮買1送1券」、限時2周「點點卡點數2倍送」及限量「10杯特選那堤66折喝」，另還有最新百元超值餐等吃，只要用100元就能吃到麥香雞、麥香魚或吉事漢堡（3選1）加雞塊餐，趕緊衝門市。

麥當勞祭出「3大數位振興優惠」，其中，絕對要筆記的就是限定2天的「APP刮買1送1券」，只要於10月11日、18日當天打開APP參與活動即可現刮；第二重為麥當勞APP「隨買店取」首推咖啡量購優惠，即起「10杯特選那堤66折喝」，限量只有2萬組，開放寄杯、跨店取及轉贈親友；最後是限時2週的「使用點點卡享點數2倍送」。

▲▼麥當勞推數位振興優惠、振興超值餐。（圖／業者提供）

▲還有超划算振興超值餐搶吃。

另，麥當勞即日起至10月19日也推出「振興超值餐（四喜餐、五福餐）」，無需使用五倍券就可享有超值優惠，且不限購買數量，其中，像是「四喜餐」只要100元就可吃麥香雞、麥香魚或吉事漢堡（3選1）、4塊麥克雞塊、小薯及飲料，「五福餐」則用150元即可吃到經典主餐大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡（3選1），搭配勁辣香雞翅、4塊麥克鷄塊、小薯及飲料，省到不行。

▲▼肯德基自10/8至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）

▲肯德基即日起至10月28日也有「振興雞省套餐」。

另，全台肯德基即日起至10月28日也推出3款「振興雞省套餐」，首先為「振興澎湃個人餐」能吃到1個咔啦雞腿堡加上1塊咔啦脆雞，再搭配4個上校雞塊、1包香酥脆薯、1份雙色轉轉QQ球，還有1杯百事可樂，原價直接下殺64折、用200元就能吃到，

再來是「振興超值雙人餐」同樣只要200元即可享有4塊咔啦脆雞、1包香酥脆薯、搭配2杯百事可樂，另外還有「振興多人樂享餐」，500元即可一次帶走8塊咔啦脆雞、1份勁爆雞米花分享盒、1份雙色轉轉QQ球、一瓶1.25L瓶裝百事可樂。

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