麥當勞糖醋醬「走心了」一票人崩潰！麥胞再爆：經典一味也有變

▲麥當勞糖醋醬怎麼變這樣了啦 QAQ（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「深深覺得糖醋醬是麥當勞的靈魂啊！」一位女網友日前在《Dcard》發文，說她要吃雞塊時，發現糖醋醬不僅換包裝，連醬體都「走味」、不再是台灣人熟悉的美版糖醋醬，只能震驚發問「麥當勞糖醋醬發生什麼事？」貼文意外釣出「麥胞」解答，證實這並非美版糖醋醬，還爆料連「另一味」都有換。

「一直很愛麥當勞的糖醋醬，每次點套餐，根本都是為了糖醋醬才額外加價雞塊！」這位女網友文中表示，自己會把糖醋醬拿來沾雞塊、薯條、漢堡，這酸甜味儼然就是麥當勞的靈魂。但從她懷孕後就有在克制，已經好一陣子沒吃。

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▲此糖醋醬非彼糖醋醬，讓原PO直呼失去了麥當勞的靈魂。（圖／翻攝自Dcard）

原PO接著說，近日老公買了雞塊慰勞她，「正當我快速嗑完薯餅，把魔爪伸向雞塊，我的眼睛瞄到糖醋醬怎麼變包裝了！」沒想到，不只包裝變了，她原本心中一直祈禱「希望味道不要走味餒！」結果一嚐新包裝的醬後，只有滿滿的失望可言，「有夠難吃！只有酸，就沒有了。」

不過，覺得糖醋醬味道變了的不只原PO，就有人馬上在留言處+1，「「今天也去買麥當勞的我超困惑的，為什麼包裝換了？也不好吃了……還我原本的糖醋醬啊！」直呼吃了幾口就「酸到喉嚨」，真的不喜歡新醬的味道。還有人嫌棄到爆，「我覺得從前幾個月就開始變難吃ㄌ，換包裝更是難吃到新的境界，現在都只吃泰式醬，糖醋已死。」

另外，本站8月底就曾報導《一開麥當勞糖醋醬「味道變了」 雞塊控見對比圖崩潰：還我美國版》，有網友哀號，麥當勞糖醋醬包裝改版了，產地變成韓國，口感也與以前大不同，「一入口有股香香甜甜的味道……還少了最重要的醋酸醋酸味，黏稠度也比之前的稀一些！」

▲先前有網友拿到韓國製造的糖醋醬（右）。（圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，就有人留言熱論，「看包裝說明，這是在馬來西亞包裝的，可能不適合台灣人的口味？馬來語Sos masam manis：糖醋醬」、「這是繼肯德基換薯條後的第二個悲劇，看來連速食業者都在逼我戒掉垃圾食物」、「還好我吃雞塊都不加醬的沒有困擾」、「我！不！接！受！還我原本的糖醋醬！」

不過，貼文也釣出麥當勞員工「麥胞」解釋，「因為糖醋醬缺貨，還因為疫情航運供貨有問題」，所以才會用其他國家的糖醋醬來補，現在也不能加價買醬。另一位麥胞則表示，「原本使用的是美國的糖醋醬，前陣子有出現過韓國的（也是不太好吃），我沒想到現在還有出現馬來西亞的耶！」

麥胞也強調，目前都是暫時的，之後還是會變回美版糖醋醬，「但也不會說什麼哪個期間是什麼國家的，一切都是當天補什麼，就是用什麼。」除了糖醋醬之外，麥胞還透露，其實「薯條」也一直在換不同國家的供貨，「但我吃不出來有不一樣。」對此，台灣麥當勞給出回應，「因應近期全球航運供貨不穩，故自其他國家供應商採購部分醬料彈性運用，敬請並感謝消費者配合體諒。」