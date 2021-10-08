「正妹們」慘被關濾鏡…無P真面目變長輩　網友反應超兩極

▲抖音美女關掉濾鏡後。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

相機APP特效、修圖功能日漸強大，不少人已經習慣透過修圖軟體讓照片更加精緻完美。不過，抖音許多網路正妹日前被網友曝光「無修圖正面照」，讓不少人看完後驚呼連連。其中，有的人關掉濾鏡後，年齡一下子看起來增長不少，瞬間變長輩，有的人看起來皮膚不再那麼吹彈可破，但卻真實自然不少。

不過，有部分網友看到「本尊」後直接驚呼毀三觀，「化妝又美肌，根本假上加假」、「有了美顏，人人都是帥哥美女」、「成年人了，要認清一個事實，P圖只能騙人一時」、「為我曾經叫大美女道歉」。

但也有網友認為，其實不用開美肌，很多人比修圖後更漂亮自然，「有的本來就挺好看的呀」、「女孩子都很漂亮，有些網友還是閉嘴比較好」、「誰不想變好看！」、「其實更多的容貌焦慮，以及被定義的美」。

向來關注人權、人性關懷議題的挪威，近年來發現許多對社群媒體懷有高度依賴性的青少年，出現了「外貌焦慮（#kroppspress）」的狀況，看著網紅們各個纖瘦的身材和吹彈可破的零瑕疵肌膚，越來越多青少年有自卑、抑鬱情形，或是和同儕較勁身材外表，而感到焦慮不安，進而影響人際應對和整體生活。

對此，挪威日前通過一項針對「照片編輯」新的法案，規定內容創作者未來在發布作品時，必須註明已經過修圖、添加濾鏡等後製過程，否則將依法開罰。