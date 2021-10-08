領券踴躍請稍後再試！民眾擠爆領五倍券　超商系統數度當機

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

第一梯次紙本五倍券8日開領！預計2周內將有1193萬人會前來領取，而8日上午一早9點，超商事務機前就擠滿長長人龍，準備要來領取紙本五倍券，超商事務機的領取系統也一度因為兌領人潮過多，系統繁忙無法負荷，出現「領券踴躍，請稍後再試」的情形。

▲超商事務機前擠滿要領券的民眾。（圖／記者唐詠絮攝）



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超商紙本五倍券8日開領，只要在10月1日前在官網預定的民眾，8日9點起就可以攜帶健保卡，前往4大超商插入健保卡或輸入領券序號後，再持健保卡和小白單向櫃檯領券。8日領到的紙本券當下就可以馬上使用，數位五倍券也同步啟用，9點未到就有大批民眾湧入超商準備要來領券，超商事務機的網路領券系統，更因為大批民眾同時湧入，系統無法負荷，不斷出現「領券踴躍，請稍後再試」的情形，讓事務機前站滿了長長人龍。

▲超商事務機領券系統因同時湧入大批民眾，出現預期性無法登入的情形。（圖／記者唐詠絮攝）



8日上午9點未到，就有不少民眾擠在事務機前，希望可以趕快操作領券，並詢問店員相關細節，也讓超商店員相當無奈，只能不斷強調時間還沒到，仍無法登入系統操作。9點剛到，民眾迫不急待的想登入使用，但系統卻因為伺服器同時湧入大量人潮，無法負荷，出現意料之中無法進入的情形，也讓超商店員只能不斷向民眾宣導「現在很多人在用」、「系統會很慢」，希望領券民眾可以多點耐心。

根據經濟部統計，第一梯紙本截至至10月1日，就已有1193萬餘人次預定，預計將自10月8日起至21日都可以領取，若民眾逾期未領，也可以重新進行數位綁定，或改用郵局預約領取。不過經濟部也提醒，第一梯次紙本券領取適逢雙十連假，勢必會湧入大批民眾排隊領券，屆時將有可能造成群聚風險，呼籲民眾前往領券時，務必保持社交距離，遵守超商店員人流管控或總量控制的規定。

經濟部也特別指出，為配合防疫措施，各超商五倍券配券將會採取適量配送到門市，讓預訂民眾領取，讓當天份數領完，也會盡速補足，讓民眾在21日前一定可以領到。