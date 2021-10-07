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社會 社會焦點 保障人權

不滿少算工資2千元　台中油漆工縱火燒死老闆家3人逃死定讞

▲放火,縱火,燒房子。（圖／視覺中國）

▲台中油漆工縱火燒死老闆家3人，獲判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台中市光復路某設計公司2016年底遭人縱火，當場燒死公司何氏家族2人，另外何家1名長者也因火災引起併發症而死。檢警查出縱火者是先前在設計公司擔任油漆工的男子李昆霖，他不滿設計公司少算工資2千元，憤而縱火。一二審、更一審均將他判處死刑，更二審改判無期徒刑。案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

李昆霖（53歲）原本受僱於該設計公司擔任油漆工，卻在工地飲酒遭何姓老闆告誡而辭職。2016年11月10日晚間，老闆與李昆霖在公司內結算工資，李昆霖認為工資少算2000元而與老闆起口角，最後李男拿了2萬3千元離開，又到對面小吃店喝酒。同日晚間李男打算搭車回高雄，但因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，在客運站吵鬧遭警方帶回派出所。

李男心中積怨不滿，離開派出所後，凌晨1時多到設計公司樓下潑灑松香水、油漆等易燃液體後縱火，火勢一發不可收拾，李男見起火後離開現場。老闆的大伯和父親逃生不及命喪火窟，祖父當時雖由看護以輪椅推離火場，但因火災燒傷後併發舊疾，半個多月後死亡。檢警單位過濾監視器畫面後，逮捕李男，檢方依殺人罪嫌對他提起公訴。

法院審理時，李男一開始否認犯案，辯稱自己有夜間運動習慣，當時只是經過，並未縱火。但檢警提出監視器畫面，發現李男在火警發生前手持點燃的香菸出現騎樓，離開後1分鐘後就起火，且李男縱火後還回頭觀看，見現場冒出大火，才從容步行離開。法院因此認定他縱火，成立殺人罪，一二審、更一審法院均將他判處死刑。

案經撤銷發回後，台中高分院更二審審酌後，認為李男縱火係出於殺人的不確定故意，惡行重大；但高分院又認為，李男的行為既為殺人不確定故意，故非「情節最重大之罪」，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴，李男確定逃過死刑。

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