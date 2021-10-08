單兵拿手上就可放飛　彩虹-817無人機如「飛行手榴彈」

▲單兵手持的「彩虹-817」微型攻擊無人機首次亮相第13屆珠海航展。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

大陸近年在軍用無人機領域獲得重大發展，多款彩虹無人機系列首度在今年珠海航展亮相。一款單兵手持的「彩虹-817」微型攻擊無人機相當特別，不僅體積小、重量輕，還可搭載高爆戰鬥部，當帶上武器時相當於一個「飛行的手榴彈」。

《環球時報》報導，這是中國航天科技集團公司最新研製的一款共軸雙槳單兵無人機，其構型和常規四旋翼不同，有兩個較大旋翼，使它能獲得更好的飛行性能。該微型攻擊無人機重量約800多克、載荷200-300克，在這樣的情況下可飛行15分鐘。

據了解，該型無人機可以掛在其他大型無人機上進行遠距投放，以一個彩虹-817重量800多克來說，未來可以在彩虹-4或彩虹-5無人機身上掛100-200百個甚至更多，以便進行集群作戰。

▼「彩虹-5型」無人機。（圖／翻攝於人民網）

彩虹系列無人機總師石文強調，未來不會是無人機單打獨鬥，而會是一種體系作戰和運動，是「大型+中小型+微型」的一種體系作戰模式。他進一步指出，這種無人機既可以用於偵察，也可以進行攻擊，搭載武器時相當於一個「飛行的手榴彈」。

針對近年來時常被提及的無人機「蜂群」作戰概念，石文認為，無人機和無人機之間的協同，或無人機和有人機之間的協同，肯定未來發展方向。他說，「我們一直在做一些基礎研究工作，包括像這種小型無人機的『蜂群』，包括它的一些組合編隊、智能編隊、協同任務分配以及協同打擊等，並不是說未來一定是幾千架幾萬架鋪天蓋地地使用，更有可能是大中小三型飛機來協同完成作戰任務。」

今年珠海航展中彩虹旗下眾多產品組團參展，彩虹-6高空高速多用途無人機首次亮相驚豔現場，石文進一步透露，曾在上屆2018年航展上展示彩虹-7模型，目前該無人機處於發展中，預計1-2年就會進行首次試飛工作。