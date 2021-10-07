防斷橋悲劇重演！交通部靠「無人機」檢測橋樑　2應用面曝光

▲無人機應用面廣泛。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李宜秦／台北報導

我國無人機於交通運輸領域之應用越趨成熟，交通部今日辦理無人機推動成果發表會，交通部長王國材表示，無人機應用廣泛，除可用於偏鄉物流運送外，未來也會將無人機應用在橋樑檢測上。

王國材表示，交通部針對中華郵政投遞郵件，透過無人機應用協助偏鄉送貨，這也是本次試辦計畫之一，下一期將朝向更務實的計畫執行，如載重、定位等功能都會加強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材表示，我國無人機相關技術成熟，初步透過創新創意計畫發掘能量，接著就是實際應用計畫，下一期也就是現在最需要的項目，將應用無人機在「橋樑檢測」計畫上，之後物流配送部分還有科技、經濟發展須考慮，盼能組成無人機國家隊，對產業產生正面循懷。

▲交通部將透過無人機，應用於偏鄉送貨及橋樑檢測。（圖／記者林悅翻攝）

運研所自去年5月推動三項無人機計畫，包括「無人機科技產業發展先期研究」、「無人機在交通領域之創意應用競賽」，以及「無人機整合示範計畫」。

其中，「無人機整合示範計畫」是將交通部所屬的交通場域，提供無人機業者進行實地技術測試及驗證，包括公路總局轄管的橋梁進行檢測、中華郵政的物流運送為兩大示範主題，其中橋梁檢測於110年4月19、20日完成台3線大溪武嶺橋實地驗證，另物流運送於110年4月22日完成東港至小琉球實地驗證。