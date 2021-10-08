振興五倍券全攻略：家樂福限量「十倍券」太好買、加碼家電全額奉還

▲家樂福放大振興五倍券，與60品牌聯手推出10倍券優惠，再加碼家電全額奉還。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

最火話題「五倍券怎麼花？」家樂福與60個品牌聯手，直接將振興五倍券放大成「十倍券」，只要在量販店單筆消費滿千、超市滿5百，就送限量「家樂福十倍券」優惠本，一網打盡食衣住行影視娛樂，根本就是十倍優惠懶人包！活動還推出買家電全額奉還、買紡織類商品滿額抽Gogoro、數位五倍券聯名卡、線上購物專屬優惠，讓大家都能輕鬆買好買滿民生必需品，省荷包又振興經濟，發揮最大效益，懶得做功課又不想花冤枉錢的你，必看這篇全攻略！

振興券放大術：家樂福十倍券優惠直接算給你看！

五倍券消息一出，許多人心中紛紛盤算該買衛生紙、牙膏還是彩妝品？該吃美食、買潮鞋還是看電影？小孩子才做選擇，大人我全都要！家樂福攜手60個品牌推出全台限量的「家樂福10倍券」自10月8日起，民眾只要持紙本五倍劵至全台家樂福分店購物，量販店單筆消費金額滿1,000元、超市單筆消費滿500元即可兌換，總價值超過10,000元的折扣優惠，根本10倍券最強回饋。

▲十倍券採買民生用品，最低門檻滿千折百比紅利點數回饋更高。

以精打細算的家庭主婦為例，購買特價399元的麝香葡萄、3顆富士蘋果120元、壽司米269元、家用紙巾85元、洗髮精99元及老協珍熬雞精1,493元，共計2,465元即可使用家樂福十倍券，消費滿兩千抵200元，最後只需付2,265元，比紅利點數更划算。（商品價格依店內公告為主）

▲用家樂福十倍券囤零食，不用努力比價也能輕鬆省荷包。

而預算有限的小資上班族或學生，持續防疫宅在家囤零食，來一箱濾掛咖啡208元、OREO餅乾89元、兩袋各115元的味味一品泡麵、點心麵分享包79元、樂事夾鏈包99元兩包、家庭號鮮奶169元、曠世奇派雪糕129元共計1,102元，即可使用家樂福十倍券，消費滿千抵100元，最後只需付1,002元，不用努力比價就能輕鬆省荷包。（商品價格依店內公告為主）

更棒的是，十倍券另有豐富的品牌合作券可使用，像是吃貨最愛的爭鮮集團旗下品牌推出滿500現折50，毛小孩也可以到ETtoday寵物雲商店寵物洗澡5折價，到eztravel易遊網訂行程滿3千可現折450元，誠品線上買書也可滿千抵100，生活中的各種消費通通都可享優惠！

五倍券開外掛啦～家電優惠全額奉還！

順應這波振興五倍券熱潮，家樂福推出許多會員活動，若有計畫升級家電的消費者，別錯過這波「買家電全額奉還」家電振興活動！消費者持紙本五倍劵至家樂福量販店購買家電，消費單筆滿500元送500，滿1000送1000家電商品滿額抵用劵，單筆回饋贈券最高可達2萬元；滿額抵用券可於下一筆家電消費滿5,000元抵用一張，限量35萬份，送完為止。

▲五倍券到家樂福買家電還可享全額奉還，折抵下一筆高單價家電很實用。

以秋冬季節必敗的空氣清淨機為例，購買Honeywell空氣清淨機3,980元，若使用4張面額500元的振興五倍券消費，即可拿回等額家電商品滿額抵用券2,000元。下一筆欲購買宏碁窄邊框筆記型電腦23,900元，搭配滿額抵用券滿5,000可抵用500元、共抵4張，因此可以21,900元的超優惠價格購得。

▲花500五倍券購買家電，即可獲得下一筆500元家電滿額商品抵用券。

另外，家樂福也推出「早鳥振興名品好禮大放送」活動，10/1~10/31單筆購買紡織類商品，如內衣褲、服飾、寢具、毛巾、抱枕、雨具…等，滿500元以上即可參加抽獎，有機會抽中Gogoro VIVA XL BELT電動機車、LONGCHAMP名牌包及2000元家樂福禮券等好康，每張發票限抽一次中獎資格。

無腦刷也能享回饋！數位券綁玉山享1%回饋，家樂福錢包綁定玉山家樂福聯名卡加碼500元

▲數位券到家樂福採買一樣享回饋。

至於打算領數位振興五倍券的消費者，現在加入家樂福會員綁定數位五倍券，同樣享眾多好康！原玉山信用卡優惠綁定數位券，可享1%現金回饋，等於累積刷滿5,000元，回饋50元刷卡金；這波家樂福直接加碼， 於活動日期10/8、10/12、10/13、10/14、10/15、10/17、10/19使用家樂福錢包綁定玉山家樂福聯名卡，累積刷卡滿5,000元，贈家樂福即享券500元，就算無腦買也能享回饋實在揪感心～

針對不方便出門採買或熱愛網購的族群，家樂福也特別推出線上購物專屬「振興5倍券萬萬送」活動，10/8~10/12每天消費前100名，且使用五倍券數位綁定者，訂單單筆滿 1,500 元送 50,000 點家樂福紅利點數。10/8~11/2累積消費滿5,000送5萬紅利點數，並加碼前1000名可再獲得100元電子禮券。

此外，即日起～11/2正值家樂福32週年慶，為了感謝會員長期支持，再推出「5倍返還金週週抽」會員活動，凡於量販店單筆消費1,000元、超市滿500元、線上購物滿1,000元 週週抽5倍返還金（每週10名，每人最高25,000元），若使用紙本五倍券消費抽中將全數返還；使用玉山家樂福聯名卡支付再加碼週週抽10倍返還金1名（最高回饋50,000元），累積總金額高達100萬等待幸運的你來試手氣。

▲家樂福持續推出眾多瘋狂降價優惠，與全民一起振興。

全民一起振興，家樂福瘋狂降價優惠等你挖寶

家樂福不只誠意十足推出眾多振興五倍券加碼優惠活動，在價格上也準備許多好物要推出瘋狂降價，要讓消費者以超優惠的價格買齊民生用品，與全民一起振興經濟！把握活動期間搭配十倍券食衣住行娛樂全包優惠，來趟好逛、好玩的家樂福滿載而歸小旅行，一次把十倍幸福帶回家。

詳細優惠訊息請見家樂福官網