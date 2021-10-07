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桃園八德生命紀念館落成啟用　12至15日開放參觀看位

▲桃園八德生命紀念館落成啟用

▲桃園八德生命紀念館落成啟用。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區「生命紀念館」7日落成啟用，市長鄭文燦於啟用典禮指出，第一階段將提供2萬2,789個櫃位，並設置桃園首個國軍忠靈區。八德生命紀念館於雙十連假後的12至15日開放民眾現場看位，18至25日開放訂位、10月25日後辦理入塔，期盼提供市民朋友優質多元的殯葬服務。

鄭市長表示，桃園自升格後，致力推動公墓公園化並引進現代化殯葬設施。八德區大安公墓自民國74年興建完成，已有30多年歷史，考量大安公墓服務量能漸趨不足，市府斥資約4.7億元經費打造「八德生命紀念館」，為地上7層、地下兩層建物，相較於傳統納骨塔建築設計較為封閉，八德生命紀念館導入綠建築理念。▲桃園八德生命紀念館落成啟用

同時為配合八德生命紀念館啟用，市府也針對大安公墓廣場周邊設施包含廁所等進行更新，形塑八德地區嶄新的生命紀念園區。八德生命紀念館第一階段完工後，將提供2萬2,789個櫃位，包含：單人骨灰櫃位、雙人骨灰櫃位、骨骸櫃位、牌位及軍人櫃位。市府也特別針對八德地區榮民、榮眷、國軍部隊較多，為突顯對國軍的尊敬之意，館內設置桃園第一個國軍忠靈區，以及西洋教區。館內規劃地下2樓櫃位數1,663個，地下1樓櫃位數6,976個，2樓櫃位數1萬550個，國軍櫃位3,600個及7樓牌位6,140個。另外3樓、5樓及6樓則預留空間以利未來多元規劃運用。

退輔會副主委李文忠代表退輔會頒贈一等榮光專業獎章予鄭市長。李副主委表示，鄭市長為國內首位以非榮民身分獲頒退輔會一等榮光專業獎章，他特別代表退輔會及榮民朋友感謝鄭市長長期以來對榮民及國軍的關懷與照顧。

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