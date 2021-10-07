快訊／水彈掃台灣「大雨夜襲」！國慶連假天氣出爐　紫爆雨轉強

▲南方雲系北移，台灣附近水氣增多 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，今（7日）南方雲系北移，台灣附近水氣增多，除基隆北海岸、東半部及恆春半島有降雨外，午後中南部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨；東半部高溫約30至32度，西半部則在33至35度，其中桃園有局部36度以上高溫，晚間7時許並針對東南部4縣市發布大雨特報，易有短延時強降雨，高雄、屏東、花東有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局預報，明天（8日）水氣逐漸減少，偏東風環境下，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區會有局部短暫陣雨，清晨基隆北海岸、東南部地區及恆春半島仍有局部較大雨勢發生機率，西半部則為多雲到晴，中南部地區及其他山區午後有零星短暫雷陣雨。至於溫度方面，東半部高溫約31、32度，西半部可以來到33至35度，其中桃園仍有局部36度以上高溫發生機率。

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▲國慶連假後將有熱帶系統靠近台灣。（圖／中央氣象局）



至於即將到來的國慶三天連假，氣象局天氣預報也出爐，因台灣位在大低壓帶北側，整體盛行偏東風，儘管已十月，南方的熱帶洋面仍有熱帶系統蠢蠢欲動。​今天到8日（周五）清晨，南海熱帶低壓TD 20距離台灣仍近，​帶動大低壓帶的雲系影響，迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，局部地區雨勢較大；​8日白天起至10日（周日）南海熱帶低壓遠離，且菲律賓東方之熱帶系統尚遠，​整體水氣稍減，東半部、恆春半島、北海岸、大台北山區，時晴偶雨，其他地區，典型夏季，高溫、午後局部雷陣雨​。

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【本周天氣概況】－

10/8-10/10（周五至日）水氣稍減，​北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區，局部短暫陣雨​；西半部多雲到晴​，近中午炎熱；中南部、山區，午後零星短暫雷陣雨​。

10/11日（下周一）菲律賓東方熱帶系統靠近，​逆時鐘風場使東北風加強，將水氣吹入東半部，​導致東半部、北部可能出現局部大雨​。

10/​12（下周二）熱帶系統位在台灣附近，受其雲系北移影響​北部、東半部降雨明顯，並有局部大雨，其他地區，轉趨不穩定​。

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