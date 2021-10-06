跟20多歲妹子開房6天賴帳　「悲催男」被飯店提告一個動作下場更慘

▲王姓男子堅持不說出同住飯店女子身分，讓人以為幕後有更大犯罪情事，大費周章找人。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子和劉姓大陸籍女子入住台北市中山區飯店，積欠近萬元房費沒付，飯店提告詐欺發現，訂房的劉女留假資料，找不到人，王男今年初被通緝到案後也堅不不供出劉女身分，還偷教劉女應付檢警盤問，辦案人員懷疑幕後有重大集團性犯罪，派出電信警察隊找出劉女，結果王男涉詐欺沒事，反吃上最重7年徒刑的偽證罪。

檢警調查，遭詐騙房錢的飯店一開始是接受劉女訂房，原本預約住3晚，結果劉女和20多歲的王男一住就是5、6天，飯店人員提醒2人要補繳多住的近1萬元房錢後，2人假意回房間拿東西，趁隙溜到停車場開車走人，飯店因而報警。

▲王男和劉女被飯店指控賴帳不付房錢涉嫌詐欺。（示意圖／Pixabay）

一開始辦案人員根據訂房紀錄追查劉女，發現她留的是假資料，無法貿然確認身分，而住宿登記上的王姓男子則傳喚不到案，因此遭檢察官發布通緝，後來被緝捕到案，又不配合調查，怎樣都不說出劉女的身分，還謊稱無法聯繫。

檢警懷疑王男費心隱藏劉女身分與行蹤，可能幕後有詐騙集團等，更嚴重的大型犯罪事件，因此說服王男主動提供手機進行數位還原，王男為了方便日後取回電話，留了1個電話號碼請檢警日後聯繫，辦案人員赫然發現，王男提供的號碼，與訂房紀錄上的號碼相同，決定派出電信警察尋找這支號碼的發話地點。

▲電信警察根據手機門號發話地點，找出住飯店賴帳女下落。（示意圖／資料照）

沒想到當台北警方鎖定並到南部搜捕劉女時，先前說不知道劉女身分的王男，也正好共處一室，進一步追查發現，王男曾指導劉女，如果接到陌生電話說要歸還手機，該怎麼應對，不過劉女落網後喊冤，以為王男早把房錢付清，完全不知道自己被告詐欺，並趕緊賠償飯店損失。

檢察官調查後認定這只是一起單純的住房賴帳案件，雖然王男因為不是訂房人，所以被控最重5年徒刑的詐欺罪獲得不起訴，但王男曾以證人身分簽名具結，卻在與案情相關重要事項說謊，被依最重可處7年徒刑的偽證罪，及2年以下徒刑的藏匿人犯罪起訴。至於劉女所涉詐欺正另案偵辦中。

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