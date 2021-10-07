崑大環工系翁義聰教授團隊　發現台灣特有新種蜘蛛

▲崑山科技大學環境工程系翁義聰教授帶領研究生陳國明、林泰宇等人，在嘉義鰲鼓濕地採集數百隻蜘蛛標本，其中發現3種新種蠅虎蜘蛛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學環境工程系翁義聰教授帶領研究生陳國明、林泰宇等人，在嘉義鰲鼓濕地採集數百隻蜘蛛標本，經過8年多的研究、分類，發現3種新種蠅虎蜘蛛，並以「台灣」及「嘉義」命名，用以紀念發現的地點與彰顯台灣生物多樣性，9月底將成果發表在《Natural Resources》國際期刊，崑山科大師生研究躍升國際舞台！

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嘉義縣鰲鼓濕地不僅鳥類生態豐富，當地生物也極具多樣性，崑大環工系團隊長期執行嘉義縣朴子溪河口國家級重要濕地保育利用計畫，關注鰲鼓濕地生物多樣性。翁義聰教授表示，在鰲鼓濕地發現新種蜘蛛，分別為台灣侏斑蛛(Euophrys taiwanus)、台灣小菱頭蛛(Microbianor formosana)及嘉義獵蛛(Evarcha chiayiensis)等。

同時也首次在台灣發現6種蜘蛛，分別為三列貓跳蛛(Carrhotus tristis)、鱗狀獵蛛(Evarcha bulbosa)、雙帶扁蠅虎(Menemerus bivittatus)、溝渠蠅虎(Plexippus petersi)、銹寬胸蠅虎(Rhene rubrigera)及齊氏合跳蛛(Synagelides zhilcovae)，相關研究成果已在《Natural Resources》國際期刊正式刊出。

崑大環工系翁義聰教授團隊長年鑽研台灣濕地動物行為及生態學研究多年，為我國當前主要研究濕地及蠅虎蜘蛛的專家之一，此次的新發現，讓全世界看到台灣學者對於濕地生態研究的貢獻。翁義聰教授本人於2019年8月至崑大退休，仍持續進行相關學術研究，所帶領的研究生陳國明、林泰宇分別於2019年、2014年畢業，並在永康國中、篤加國小擔任教師，此次師生團隊有此榮耀，崑大師生與有榮焉。