山西暴雨火車懸空只剩鐵軌枕木　祁縣多處決堤8村1.5萬人連夜撤離

記者魏有德／綜合報導

山西晉中市祁縣昨（6）日受暴雨襲擊，境內昌源河水位高漲沖毀路基，導致昌源河大橋垮塌，貨運列車緊急駛離懸空的鐵軌，畫面險象環生。據了解，山西多地本月以來遭逢的強降雨已打破當地10月上旬總雨量紀錄，咸陽河水位也急速上漲淹沒附近農田，水勢直逼同蒲鐵路沿線，當地武警緊急出動加固堤防近600公尺。

▲民眾拍下一列貨車停放在昌源河大橋下橋處，下方路基已嚴重掏空。（圖／翻攝微博）

《環球時報》報導，受強降雨影響，祁縣境內昌源河水位上漲，洪水沖毀路基，昌源河大橋垮塌，導致南同蒲鐵路昌源河大橋鐵路懸空，鐵路中斷運行。途經太原、大同等車站的直通旅客列車也不同程度晚點或停運。

▲山西祁縣昌源河大橋鐵道部分路段只剩鐵軌及枕木。（圖／翻攝央視）

根據民眾拍攝的影片顯示，在昌源河大橋下橋處，一班貨運列車正停在鐵軌上，鐵軌下方的路基被沖刷相當嚴重，隨時都有可能垮塌。此外，昌源河大橋上部分路段未能抵擋強勁水勢，只剩鐵軌及枕木掛在橋上，鐵軌下方橋面早已不知所蹤，現場情況十分駭人。

▲山西晉中市連日暴雨，水庫緊急洩洪。（圖／翻攝微博）

山西本輪暴雨影響最為嚴重的晉中市祁縣境內多處決堤，至少8處村莊泡在水中，當地政府也緊急組織各村約1.5萬人撤離至安全地區安置。