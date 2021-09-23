溯溪遇暴雨溪水暴漲！3男驚險受困7小時　警消摸黑救下山

▲救援當時已入夜，加上暴雨引發溪水暴漲水勢驚人，增加救援困難。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

3名年輕男子在秋節連假最後一天，相約前往秀林鄉砂婆噹溪遊玩，沒想到下午山區陣雨造成溪水暴漲，受困在路程約3小時才能抵達的獵戶瀑布，吉安警分局水源派出所及消防自強分隊獲報後，立即集結搜救人員攜帶裝備上山，最後警消歷經7小時跋山涉水，終於順利將3人平安帶回。

警方表示，徐、莊、楊三名年約30多歲的男子，趁連假結束前相約前往秀林鄉砂婆噹溪，3人在21日上午10時許依鄉公所實聯制規定登記入山，接著順著溪流而上，經過3小時的路程來到獵戶瀑布，正準備返程時突然山區午後出現陣雨，瞬間造成溪水暴漲淹蓋路徑，3人因此受困報警求援。

▲警消歷經7小時終於將受困3名男子救援下山。

21日下午4時左右，水源派出所及消防自強分隊分別接獲報案，自強分隊長游明信立即召集8人組成第一梯次搜救小隊，趕在太陽下山前先行進入山區，第二梯次由山警小隊長楊智高，副小隊長翁雙甲及溯溪業者攜照明裝備加入救援，第三梯次由水源派出所長曾憲維、警員戴國恩、方泓鈞負責後勤補給。

▲警消人員提供熱食補充體力。



由於山區大雨不斷，救援隊伍攀岩涉水相關困難，面對湍急的溪流只能緩慢前進，晚間8時左右，第一梯次搜救小隊在砂婆噹溪北溪與北支溪滙流處，與3名受困者相遇，經初步檢視皆無大礙，隨即返程下山，在晚間11時左右全數安全抵達水源檢查哨，現場水源所長曾憲維提供熱食為大家補充體力，救援任務圓滿達成。

▲受困3名男子慶幸獲救與救援人員合影。

吉安警分局呼籲，山區氣候受到環流影響午後時常有大雨，豐沛的雨量容易造成土石鬆動及溪水暴漲，沿路可能發生斷枝、落石等狀況，民眾前往山區應特別注意自身安全，如有須要，可先撥打各山區派出所電話詢問最新路況，如遇緊急狀況，可立即撥打110、119請警消人員到場協助。