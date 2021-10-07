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主管暖送點心犒賞！她嗨問：是不是很難遇到？　網揭暗黑動機

▲▼廢物主管示意圖。（圖／免費圖庫pxhere）

▲對許多上班族而言，要遇到好主管相當不容易。（圖／免費圖庫pxhere）

記者陳怡靜／綜合報導

職場上遇到的人百百種，好主管更是可遇不可求。一名女網友表示，向來嚴肅的主管，竟然買了一箱零食、泡麵和飲料犒賞同事們，讓她又驚又喜，「雖然加班真的很苦，但其實在心情煩悶的時候，吃到跟喝到喜歡的東西也是蠻療癒的啦！」貼文一出，就有網友提醒原PO別高興太早，並點破主管背後用意。

「這樣的主管是不是很難遇到？」一名女網友在《Dcard》發文指出，近期工作忙碌、會議滿檔，連吃飯時間都擠不出來，導致心情相當煩躁，沒想到平時嚴肅的主管，突然端出一箱零食犒賞大家，「主管竟然都記得大家喜歡什麼，太神奇！有我愛喝的蜂蜜菊花茶跟泡麵，還有其他同事喜歡的梅子」，讓她感到相當暖心。

▲▼主管,點心,請客。（圖／翻攝自Dcard）

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▲原PO最近工作忙碌，突然收到主管零食犒賞。（圖／翻攝自Dcard）

原PO接著說，雖然這陣子加班辛苦，不過能收到喜歡的食物讓她疲累的心瞬間被療癒，「好奇你們公司的主管會這樣請喝飲料吃東西嗎？」貼文一出，不少網友紛紛留言大讚，「好主管比好老公還難遇到」、「+1，每個月開會都會點飲料或垃圾食物，唯一缺點就是擔心會胖」、「這種關心員工的主管不多耶」、「真好，我怎麼都遇到神經病老闆、情緒化主管，不爽就大罵員工」。

不過有網友直言，「去外商工作看看吧，你會覺得這是基本配備」、「你太天真了，一點零食飲料就被打發，零食飲料讓員工多點產出是主管的基本技巧，真正好的主管是在屬下加班的時候叫他們早點回家」、「給零食送飲料當然很好，但我心目中最理想的主管，是願意跟下屬好好討論與分配工作，工作上的難題他就算當下沒有立即解決的辦法，他也會跟著下屬一起嘗試、討論」。

▲▼主管,點心,請客。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友們議論紛紛。（圖／翻攝自Dcard）

►龍蝦吃到飽也太爽！

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