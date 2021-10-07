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社會 社會焦點 保障人權

剛出社會就遭強吻襲胸...嫩女超崩潰！已婚店長賠70萬獲緩刑

▲▼ 。（圖／視覺中國CFP）

店長阿偉（化名）不顧已婚身分，對新進的女員工小美（化名）展開追求，還強吻、襲胸。（圖／視覺中國CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中某汽車銷售公司店長阿偉（化名）不顧已婚身分，對新進的女員工小美（化名）展開追求遭拒，竟利用職務之便，趁辦公司四下無人時強行親吻小美，並將手伸進衣服內觸摸她的胸部，一審依強制罪判處拘役30日、強制猥褻罪判刑8月；阿偉不服上訴，二審以他與小美和解並賠償70萬元，獲得原諒，改判緩刑2年，但須罰80小時義務勞務，並接受2場法治教育。

判決書指出，阿偉是汽車銷售公司店長，小美於2019年5月間進入公司，負責網路管理、招攬客戶等事務，小美到職不久後，阿偉對其展開追求，6月間見小美獨自在辦公桌前工作，趁小美背對他時強行環抱，經小美反抗才停手；2020年2月13日上午，阿偉又對小美訴說愛意，還送她巧克力，但再次趁辦公室內無人在場之際，強吻小美嘴唇，儘管小美奮力掙扎仍不罷手，於她低頭擦拭被其弄髒的眼鏡時，將手伸進小美衣物撫摸胸部。

阿偉於偵查、一審時均否認犯行，辯稱「因為工作關係，雙方日久生情…我們在私底下很好」、「因為我跟她都覺得不可以有精神上的出軌」、「我們初期是互相喜歡，因為兩者的互動，我們是男女朋友的喜歡」、「我們平常都會談心」。

小美則證稱「我到職大約2 週左右他就開始會摸我的手、親我的耳朵、臉頰等處、從背後抱我或抓我胸部」。

一審法官審酌，阿偉身為小美主管，竟竟為逞個人性慾，對她為強制及強制猥褻行為，不僅不懂得尊重女性身體與性自主權利，其手段，造成小玉甫出社會即遭受此等身心靈折磨及痛苦，所生危害非輕，阿雄犯後猶否認犯行，未見悔悟，予以判刑。阿偉不服提起上訴。

案經審理，二審合議庭法官認為一審判決認事用法及量刑均無不當，應予維持，不過阿偉於二審坦承犯行，且於今年8月10日在民事庭調解成立，願賠償被害人精神撫慰金、當場支付現金70萬元，獲被害人原諒，同意予以緩刑，因此宣告緩刑2年，以啟自新。

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