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登入自己的電競人生！新北電競基地開設免費線上課程　掌握五大趨勢技就能成為電競後勤人才

▲新北電競基地,次世代電競課程,電競產業。（圖／翻攝自新北電競基地FB）

▲▼ 登入自己的電競人生！新北電競基地開設免費線上課程　掌握五大趨勢技就能成為電競後勤人才 。（圖／新北市政府提供）

▲新北電競基地開設「次世代電競課程」，帶領學員一步一步在電競藍海中找到自己的定位。（圖／翻攝自新北電競基地FB，下同）

生活中心／新北報導

你對「電競」的想像是什麼呢？很愛打遊戲、想成為選手、還是對於電競賽事的規劃及幕後格外好奇？想要進入電競產業，究竟要從哪裡開始？需要學習哪些技能？由新北市政府創設，位於三重區的「新北電競基地」目前已開辦共八週～十週的「次世代電競課程」就從五大課程規劃帶領對電競有興趣的人，從零到有進入電競產業，並以實用的電競產業技能為培訓目的，邀請經驗豐富的業界講師，帶你一步一步在這片藍海中找到自己的興趣跟定位。

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▲新北電競基地,次世代電競課程,電競產業。（圖／翻攝自新北電競基地FB）

▲次世代電競基地課程規劃暨講師Orion李震洲。

新北電競基地經理暨課程講師Orion李震洲表示，今年的次世代電競課程，跟去年最大的差異在於提升跨領域性，從「電繪專題」、「電競AE特效」、「電競企劃」、「動補初階101」到「電競後勤」等五大課程增強產業連結性，電繪專題班由外型亮眼、知名度高的楊哲擔任講師，從第一週的角色設計－角色比例打稿，到虛擬偶像構成要素－人物角色基礎繪畫、電繪概念－電繪操作、人物設計發想概念－線稿繪製及上色完稿。Orion分享，現在已是自媒體時代，很多小朋友、年輕人在家中喜歡繪製屬於自己的虛擬角色，目前已有許多高中及大專院校開設電繪課程，讓有興趣的孩子們製作出自己的虛擬角色、定位自己。

▲▼ 登入自己的電競人生！新北電競基地開設免費線上課程　掌握五大趨勢技就能成為電競後勤人才 。（圖／新北市政府提供）

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▲▼ 登入自己的電競人生！新北電競基地開設免費線上課程　掌握五大趨勢技就能成為電競後勤人才 。（圖／新北市政府提供）

電競AE特效講師吉米，擔任講師超過20年，課程中將會帶學員學習基礎的PS技能及AE入門－影像合成原理及操作介面、創意發想到製作－認識影像格式及專案設定、無中生有－CG素材製作／點陣與向量等、2D和3D文字－字卡字幕製作、特效－keyframe／animation presets／基本屬性、進階AE等。Orion指出，台灣的電競產業目前處於停滯不前的狀態，許多國家都已經發展出自己的IP並進行授權，但台灣目前尚未發展到這個程度，在每一場電競賽事過後都彷彿船過水無痕，「打完比賽應該還有很多延續的效應」，要能讓每一場賽事跟後續的效應如周邊商品、賽事精彩片段製作等更加吸睛，媒體特效多樣性一定要足夠，而這就可以透過AE特效進行補強。

▲▼ 登入自己的電競人生！新北電競基地開設免費線上課程　掌握五大趨勢技就能成為電競後勤人才 。（圖／新北市政府提供）

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▲▼ 登入自己的電競人生！新北電競基地開設免費線上課程　掌握五大趨勢技就能成為電競後勤人才 。（圖／新北市政府提供）

動補初階101講師為業界資歷豐富的MAX擔任，在課程中將帶學員了解動作捕捉和角色定位－軟硬體基礎認識、2D到3D的素材轉換、設備穿戴、擷取臉部表情、聲影姿態的協調－節目製作流程與簡單設備配置、電競賽事中如何置入－社團賽事模擬實作等專業內容，打造出角色的生命力。有多年電競企劃經驗的講師甜頭則會在電競企劃班中，從工具網站的使用、規章撰寫注意事項、職務分工與專案管理、宣傳推廣要點、節目製作流程與設備配置到實作練習，讓一場精彩賽事在眼前活靈活現。

Orion說明，電競其實就等同於一項職業運動，並非是一個特殊領域，而且電競應該是不分年齡層都可以輕鬆參與的事情，只是目前許多人對於電競的想像都只停留在「選手」這個角色，但其實「台灣不缺選手、缺的是打造擂台的高手」，他也呼籲對電競產業有興趣的人，可以試著投入後勤角色，Orion表示，在這次的課程規劃中，他負責的電競後勤課程，就是從實作中帶學員們一窺「英雄們的擂台該如何打造」，從直播套件安裝、設定及故障排除，到賽事企劃需求、燈光設計、聲音規劃等，環環相扣，每一堂課都能讓學員更加了解電競賽事背後的細節，並製作出更吸睛的直播內容。

登入自己的電競人生！新北電競基地開設免費線上課程　掌握五大趨勢技就能成為電競後勤人才（新北市政府）

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今年度的次世代電競課程，是產官學重新洗牌再次打造的一套課程，除了要讓台灣的電競產業發展性被看見，也要更全面地補強台灣電競產業，Orion也強調，只要五大課程都上完且表現有一定水準，一定會轉介到工作人才，「當然希望直接納編啊！」尤其此次課程皆採線上授課、破除時間及空間限制，完全免費（僅需繳交保證金、完成修課需求即退回）的課程更是進入電競產業的敲門磚，只要年滿15歲且對電競有興趣，都能上新北電競基地官網或FB報名，登入自己的電競人生。

新北市政府經濟發展局► https://reurl.cc/R07zLe
新北電競基地►https://www.facebook.com/ntpcesportsbase

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