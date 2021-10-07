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以為蚯蚓！一張煎鍋照「爬滿肥蟲」呆了　老饕搖頭：人間美味

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO貼出「美食照」，有人不禁皺眉「還以為是蚯蚓」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「喜歡的是美味，沒吃過或討厭的覺得可怕～」有男網友在《爆廢公社公開版》貼出一張煎鍋照，但鍋子裡彷彿異形的食材，讓一些網友不禁驚呼「看起來好噁心」、「這是什麼= = 好像蟲！」就有擁護者秒發聲，「超美味！當早餐吃配鹹粥超爽」、「剛炒好的時候超好吃，酥酥脆脆軟軟的」、「流口水了啦！」

這位男網友貼出一張煎鍋照，裡面的東西蜷曲在一起的樣子，像極了肥肥的蛆或蟲子，讓不少人直留言，「黑暗料理」、「還沒點開留言我以為是蚯蚓」、「我實在沒這個勇氣」、「這什麼，看起來好噁心」、「看起來有點可怕」、「矮呀（一臉嫌棄的表情）！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲虱目魚腸外型雖然彷彿異形，仍是許多饕客心目中的寶。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，留言處馬上有擁護者現身，紛紛為這樣食材抱屈，「虱目魚腸超好吃的，可惜在北部吃不到」、「內行人在吃的」、「人間美味，搞不懂幹嘛拿去釣蝦勒！自己吃都不夠了」、「超愛！煮湯用炸乾煎都好吃，為了要吃還去排隊等店開門」、「第一次看到真的覺得很噁心，但是吃過就回不去了。」

原來這樣食材是南部特色小吃「虱目魚腸」，就有一票人看到答案後，仍直呼不敢吃，「腸里面都是屎吧！」不過，有老饕透露，魚腸要處理好才不會有腥味，甚至會讓人欲罷不能，「煎到恰恰才不會有腥味」、「配上薑絲根本人間美味」、「我不愛煎的，燙的沾芥末醬油很讚」、「不小心把膽弄破就苦了～」

據悉，虱目魚腸是正港南部料理，常見的料理方法包括煮湯、乾煎和油炸等，據說還要早起才吃得到；北部則是因為食材取得不易，所以並不是很常見。

▼虱目魚。（圖／記者許展溢攝）

▲▼虱目魚。（圖／記者許展溢攝）

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