「1年減35kg」變正妹被酸太閒　女議員反擊：單身狗運動錯了嗎？

記者賴文萱／高雄報導

高雄市民進黨市議員鄭孟洳不甘因身材遭網友攻擊，近年來瘦身有成，一年就狂減35公斤，整個人小了一號變正妹。但即使如此，還是有酸民嗆她「好閒的議員」，對此，鄭孟洳也反擊說，沒有家庭小孩要照顧，又是單身狗沒人陪，在工作之餘有空檔去運動一下錯了嗎？

▲鄭孟洳一年狂減35公斤瘦身成功變正妹（右），原先身形較圓潤（左）。（合成圖／翻攝鄭孟洳臉書）

▲高雄市議員鄭孟洳靠打拳瘦身有成 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鄭孟洳祖父為前高雄市議員鄭新助，她繼承衣缽選上議員後，也成為罷韓大將之一，但之前遭受不少韓粉攻擊身材。後期她迷上運動，靠打拳瘦身，從2020年2月份開始減重至今，已經減了約35公斤，整個人小了一號，氣色精神也相對好了許多。





▲鄭孟洳瘦身有成 。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）

鄭孟洳笑說，「最近有很多人來問她怎麼瘦的，根本就被教練打瘦的⋯」不過，即便她已成功瘦身，但仍有網路酸民嗆她當議員就為了減肥？好閒的議員。

對此，她也不甘示弱反擊，工作職業跟保持健康是兩件事，這種邏輯覺得汗顏，而且運動不用花您24小時的時間，沒有家庭小孩要照顧，又是單身狗沒人陪，在工作之餘有空檔去運動一下錯了嗎？反嗆運動是好事，在網路當酸民不如來運動。

▲鄭孟洳瘦身有成，也變得有自信許多 。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）