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BNT緊急加開！指揮中心曝原因：10萬缺額沒人預約

▲第一批BNT疫苗由學生率先施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第十輪新冠疫苗BNT疫苗今（6）日晚間緊急加開對象，61~63歲族群只要符合9/29前完成意願登記BNT者，明天上午10點開始限時8小時預約，10/10開打。指揮中心發言人莊人祥解釋，由於第十輪符合資格對象39.6萬人，完成預約者總計29.7萬人，有接近10萬人並未預約，評估疫苗資源有效利用，決議將這10萬缺額作為第十輪加開，向下開放到61~63歲年齡範圍。

第十輪提供第一劑BNT，原開放的三類對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，並且從今天（10/6）開始施打。

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指揮中心6日晚間宣布，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期增加開放「9月29日前意願登記BNT疫苗之63歲至61歲民眾[即1958/1/1(含)-1960/12/31(含)間出生] (不含第9類對象)」，將於10月7日上午10時至10月7日下午6時止進行第一劑BNT疫苗預約，並預定於10月10日至10月14日施打。

指揮中心發言人莊人祥受訪表示，第十輪原開放三類對象，總計有39萬6259人符合預約資格，至10/5預約結算共29萬7157人完成預約，也就是說約有10萬人未進行預約，指揮中心因此決定再加開10萬人名額，年齡範圍則落在61~63歲間。

指揮中心說明，10月7日上午10時至10月7日下午6時，僅開放上述增加開放對象進行預約；符合上述預約資格者將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，預約平臺第十期前次(10月4日上午10時至10月5日下午4時止)已宣布之符合BNT疫苗預約資格對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，依原預約期程，已於10月5日下午4時停止預約及修改，並於10月6日至10月14日施打。

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