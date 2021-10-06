侯友宜推出新北「加倍券」　卓冠廷提出4大建議

▲新北市推出加倍券活動，四大超商也能用。（圖／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

蔡英文政府推出「五倍券」後，新北市長侯友宜近日也跟進，推出新北「加倍券」，主張「加倍送、真好用、真便利」。對此，台中前新聞局長卓冠廷6日在侯友宜貼文下留言，提出4點建言。

在疫情逐漸穩定下，蔡英文政府推出「五倍券」，而侯友宜也跟進推出「加倍券」的方案，最小面額50元，除了商圈、夜市、公有市場、觀光工廠等可以使用外，也將範圍擴大至4大超商。

侯友宜表示，他們也跟街口支付合作，推動數位加碼活動，不用抽獎就能直接回饋購物金，活動網站將於10月15日正式上線。

對此，卓冠廷在侯友宜的貼文下留言，提出4點建議。首先，他認為，五倍券的本意在促進消費，政府帶頭加碼「翻倍」是很重要的，讓多一點民眾可以使用，讓消費基數大一點，那自然會有更多商家跟進推優惠方案，這是一個好的循環，何樂而不為？

其次，卓冠廷表示，很多加碼都是用抽的沒錯，但新北市比較特殊的是，五月這波疫情以來，新北一直是最嚴重的地方之一，開業老百姓真的是硬撐過來。他強調，雖然說振興跟紓困不同，但如果讓振興券更好用，帶起消費氣氛，那自然一定讓這些店家可以好好補血，他認為新北是更需要的。

第三，卓冠廷表示，既然有加碼美意，那除了加碼額度以外，也請侯友宜好好了解一下，為何沒寫在《災害防救法》範圍裡的振興券，居然可以用災害預備金來支應？這真的沒有違法嗎？應該好好面對這個質疑。

最後，卓冠廷說， 有民眾不滿陳情跟建議被刪文，侯友宜是否也該了解一下，是系統問題？還是團隊的決定？應該體察民情，可以加強的政策好好加強，千萬不要用跟市民對抗的方式。

▼台中前新聞局長卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）

