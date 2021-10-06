　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜推出新北「加倍券」　卓冠廷提出4大建議

▲▼新北市推出加倍券活動，四大超商也能用。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市推出加倍券活動，四大超商也能用。（圖／記者許靖騏攝）

記者陶本和／台北報導

蔡英文政府推出「五倍券」後，新北市長侯友宜近日也跟進，推出新北「加倍券」，主張「加倍送、真好用、真便利」。對此，台中前新聞局長卓冠廷6日在侯友宜貼文下留言，提出4點建言。

在疫情逐漸穩定下，蔡英文政府推出「五倍券」，而侯友宜也跟進推出「加倍券」的方案，最小面額50元，除了商圈、夜市、公有市場、觀光工廠等可以使用外，也將範圍擴大至4大超商。

侯友宜表示，他們也跟街口支付合作，推動數位加碼活動，不用抽獎就能直接回饋購物金，活動網站將於10月15日正式上線。

對此，卓冠廷在侯友宜的貼文下留言，提出4點建議。首先，他認為，五倍券的本意在促進消費，政府帶頭加碼「翻倍」是很重要的，讓多一點民眾可以使用，讓消費基數大一點，那自然會有更多商家跟進推優惠方案，這是一個好的循環，何樂而不為？

其次，卓冠廷表示，很多加碼都是用抽的沒錯，但新北市比較特殊的是，五月這波疫情以來，新北一直是最嚴重的地方之一，開業老百姓真的是硬撐過來。他強調，雖然說振興跟紓困不同，但如果讓振興券更好用，帶起消費氣氛，那自然一定讓這些店家可以好好補血，他認為新北是更需要的。

第三，卓冠廷表示，既然有加碼美意，那除了加碼額度以外，也請侯友宜好好了解一下，為何沒寫在《災害防救法》範圍裡的振興券，居然可以用災害預備金來支應？這真的沒有違法嗎？應該好好面對這個質疑。

最後，卓冠廷說， 有民眾不滿陳情跟建議被刪文，侯友宜是否也該了解一下，是系統問題？還是團隊的決定？應該體察民情，可以加強的政策好好加強，千萬不要用跟市民對抗的方式。

▼台中前新聞局長卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼民進黨新北市長候選人蘇貞昌鶯歌造勢晚會,台中市新聞局長卓冠廷上台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
康康遭連千毅點名！被「關心簡訊」灌爆　親揭尷尬真相
我是客家人！龍龍淚崩「他們是性羞辱」：跟女權沒關係
道瓊指數「大跌超過400點」　利率、通膨上升持續引發10月震
快訊／台中女墜樓亡！撞上路燈　1樓機車被砸中
惡夫妻欠租拒搬　「電擊棒猛攻」放狗咬房東
熬夜＝慢性自殺！靠「這6動作」傷害降到最低
快訊／龍龍發影片淚訴「要老K道歉這麼難嗎」
家樂福、大潤發傳出售　全聯董座證實：都找過他
快訊／確診女機師基因定序為Delta　Ct值22

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜推出新北「加倍券」　卓冠廷提出4大建議

快訊／北市華航女機師確診Delta　打過2劑莫德納、Ct值22

丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　國民黨質疑：黑手介入調查過程

陳柏惟坦承肇逃黑歷史　民進黨立委嘆：他年輕時期很辛苦

黃智賢痛批「法國訪台議員團」：法國對亞洲侵略殖民史戀戀不捨

陳柏惟喊「罷韓給韓國瑜懺悔機會」　黃子哲奉還！批道歉避重就輕

羅智強酸鄭文燦得「金魚病」　吳安琪駁：想選立委從踏實問政做起

傳刪Q若過「罷免江啟臣」反制　基進黨回應了

陳柏惟肇逃「騎士腦膜出血」　他一查傻了：交通提案掛零？

陳柏惟肇逃「惡性極為重大」　葉毓蘭：又給我一個支持刪Q的理由

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

藍心湄曝ㄎㄧㄤ照「該鬆都鬆了」　黃子佼再穿金鐘戰袍：電視人要互相加油

侯友宜推出新北「加倍券」　卓冠廷提出4大建議

快訊／北市華航女機師確診Delta　打過2劑莫德納、Ct值22

丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　國民黨質疑：黑手介入調查過程

陳柏惟坦承肇逃黑歷史　民進黨立委嘆：他年輕時期很辛苦

黃智賢痛批「法國訪台議員團」：法國對亞洲侵略殖民史戀戀不捨

陳柏惟喊「罷韓給韓國瑜懺悔機會」　黃子哲奉還！批道歉避重就輕

羅智強酸鄭文燦得「金魚病」　吳安琪駁：想選立委從踏實問政做起

傳刪Q若過「罷免江啟臣」反制　基進黨回應了

陳柏惟肇逃「騎士腦膜出血」　他一查傻了：交通提案掛零？

陳柏惟肇逃「惡性極為重大」　葉毓蘭：又給我一個支持刪Q的理由

打到晚上11點　兄弟與桃猿9局平手進入延長賽

SUZUKI「耐力賽重機」消光幻影登場！加兩萬就有金色倒叉、輪框

統一美麗事業營收挑戰400億大關　小七持續拓點「拚7111店！」

女機師爆莫德納突破性感染！「5+9」住諾富特…隔離完返家確診

桃猿八下狂追4分扳平10比10　陳冠宇敗投解套

侯友宜推出新北「加倍券」　卓冠廷提出4大建議

龍龍拒絕「老K座談會」3原因曝光：會錄影在薩泰爾播出

曲球挨轟後回穩　飛利士對味全3連勝：龍隊打者有耐性

康康遭連千毅點名…被「關心簡訊」灌爆！尷尬揭真相：沒那麼可憐

怪奇比莉低胸小可愛超辣入境　雙球「激烈上下晃動」網掀戰

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

政治熱門新聞

陳柏惟認了疲勞駕駛　「我非常不好意思」

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

快訊／陳柏惟遭爆10年前曾肇逃　他控：極其惡劣、不負責任

快訊／陳柏惟肇逃紀錄被翻出　被撞騎士顱內受傷、腦膜出血

快訊／華航女機師確診Delta

快訊／陳柏惟坦承肇逃　刪Q總部氣炸：沒想到他這麼爛

快訊／蔡英文正告北京：共機擾台已嚴重破壞區域和平穩定

讚邱國正回應得最好　王世堅：共機來了就不用回去了！

撞傷騎士肇逃　陳柏惟：刻在我心上的事件

快訊／訂包廂！柯文哲宣布北市今晚可唱KTV

快訊／不甩大陸抗議　法議員訪團今抵台

可以唱歌了！北市錢櫃、好樂迪、星聚點這20家分店「即起復業」

周玉蔻預測「吃蛋破功」　怒罵：又是柯某害人？

陳柏惟肇逃！徐巧芯批可惡至極　游淑慧諷：難怪36歲也就是這樣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

陳柏惟認了疲勞駕駛　「我非常不好意思」

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

《魷魚遊戲》10大超扯BUG全被挖！

9月手機降價榜出爐！這款iPhone下殺5千　安卓旗艦機降2萬

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面