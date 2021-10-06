快訊／北市華航女機師確診Delta　打過2劑莫德納、Ct值22

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

指揮中心6日宣布，新增5例境外移入，其中1例為華航女機師（案16377），曾接種過2劑莫德納，2名小孩就讀北市大安區、文山區的國小，已預防性停課。台北市副市長黃珊珊6日晚間表示，剛剛也接獲通報基因定序為Delta，今天驗出Ct值22，令人擔心，她七上八下，但今天開放KTV，希望大家都能遵守防疫規定。

指揮中心6日表示，案16377是華航女副機師，已接種過2劑莫德納疫苗，返國後依規定進行5天居家檢疫，之後進行9天加強版自主健康管理，10月5日採檢陽性，Ct值33，10月6日二採Ct值22，個案有2名就讀小學的小孩，分別是台北市大安區建安國小和文山區的萬芳國小。

柯文哲6日下午在防疫記者會指出，該名女副機師的2個女兒之所以讀不同間小學，是因為就讀才藝班，由於該名女副機師基因定序尚未出爐，不知道是否為Delta病毒株，所以與2姐妹同班的同學都要居家隔離5天，倘若2姐妹解除隔離採檢時陰性，全班同學才能解除隔離。包括建安國小、萬芳國小以及一間補習班共114人自主健康管理。

黃珊珊6日晚間在臉書證實，該名女副機師確診Delta。黃珊珊指出，昨天晚上接獲通報有女機師確診，而且女機師已居家檢疫解隔回家幾天，回到社區與孩子家人相處，孩子又在10月4日和10月5日上學，昨天晚上和專家討論後，決定今天先停課一天，讓所有同學與老師先進行精準疫調採檢，並匡列自主健康管理（因為不是學生確診），後來驗出機師的抗體為陰性，Ct值從33降為22，判斷是新進感染，所以今天下午決定停課5天，採取預防性停課。

黃珊珊提到，今天有人說台北害全國破0，又是搞對立與污衊，這案例並不是本土個案，所以本土還是＋0，病毒是不會受地方政府管理指揮的，尤其是Delta，顯然一定是境外移入，機師是高風險工作，染疫也不是他們願意的，只能盡全力擴大匡列，居家檢疫的規定可能還是要再檢討。

黃珊珊提及，中央規定長程航班居家檢疫5天加 9天自主健康管理，短程航班不必居家檢疫，機師常常被混排長城與短程航班，像這位女機師就被派飛美國，回國居家檢疫5天結束後又派飛新加坡，這樣的管理方式，顯然沒辦法有效防堵Delta，而且她在8月已經打第兩劑莫德納疫苗，這又是突破性感染的一個案例，面對變化多端的病毒，應該要進一步審慎檢討機師的檢疫措施。

另外，有關今天開放ＫＴＶ，很多人問為何昨天沒開放，黃珊珊說明，重點是台北市要求必須完成「公安」與「消安」檢查及「包廂實名制」，還有依照中央的指引除了「六成員工打過第一劑疫苗超過14天」以外，其他員工必須取得「7天內的篩檢陰性證明」，很多業者昨天沒有辦法提供完備的證明文件，因為中央的指引是10月4日晚上六點半才公告，按照規定辦理，需完成現場查驗後才同意復業。

黃珊珊強調，「因為，公共安全是不能打折的，尤其是錢櫃大火以後，台北市政府對公安的標準絕對堅持到底！」、「台北市政府嚴慎防疫，讓民眾可以正常生活，在防疫與經濟發展間找到最大平衡點，這是我們的責任！」