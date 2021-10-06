丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　國民黨質疑：黑手介入調查過程

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丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　國民黨質疑特權黑手介入調查過程

▲丁允恭。（資料照／記者吳銘峯攝）

▲丁允恭。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統府發言人丁允恭今年7月酒駕撞傷女騎士，遭涉《公共危險罪》函送高雄地檢署偵辦，但檢察官卻做出「不起訴處分」一事，國民黨文傳會今（6日）不滿結果，質疑有特權黑手介入調查過程，並喊話，中華民國只有一套法律，不可以因為有黨證而變更執法標準。另外，文傳會也譏諷，總統蔡英文講「謙卑謙卑再謙卑」，似乎被綠營高官解讀成「千杯千杯再千杯」，請綠營政治人物自重。

丁允恭7月14日清晨在高雄前鎮區成功路、復興路交叉口，酒駕撞傷一名女性機車騎士，但由於酒測值0.23mg／l，未達法定0.25mg／l的「移送」標準值，當下警方依規定製作「刑法185-3第2項案件測試觀察紀錄表」，若不合格就隨案移送，合格則函送；後來，丁允恭通過測試觀察紀錄表中走直線等項目，警方製作完資料後，依涉《公共危險罪》函送高雄地檢署偵辦。如今案經調查，檢方認為，丁允恭上述測試均合格，未達不能安全駕駛程度，故予以不起訴處分。

對此，國民黨文傳會6日質疑，民進黨是不是自訂兩本六法全書？一本是普通民眾適用，另一本是綠營高官適用？

「丁允恭不起訴理由竟是『酒後沒有語無倫次、呆滯木訥與咆哮』，因此『未達不能安全駕駛』的危險程度。」文傳會指出，用客觀的酒測值送辦，卻因有主觀空間的人為評估而脫罪，難道每位國人的酒駕標準不一樣？這不免讓人懷疑：有沒有特權黑手介入調查過程？有沒有因為是公眾人物而差別待遇？

文傳會表示，酒駕觸犯《公共危險罪》幾乎已成為綠營府院黨發言系統的「優良傳統」，現任總統府發言人Kolas Yotaka及前民進黨新聞部主任孟義超，都曾因酒駕遭公共危險罪送辦，Kolas 還因此被判2個月徒刑可易科罰金。

文傳會認為，蔡英文講「謙卑謙卑再謙卑」，似乎被綠營高官解讀成「千杯千杯再千杯」，請綠營政治人物自重，切莫貪杯誤事，更不可貪杯誤國，否則將成社會大眾的負面示範。更重要的是，中華民國只有一套法律，不可以因為有黨證而變更執法標準，否則打擊基層員警執法士氣，更是動搖憲政與法治的民主根基。

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