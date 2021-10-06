他「深水炸彈」後好想吹吹風　騎過紅燈就出事「放軟一點」遭打臉

▲▼王姓男子酒後騎機車闖紅燈，遭巡邏員警看見當場攔下盤查，經酒測後酒測值達0.31毫克。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名王姓男子日前騎機車外出，行經路口紅燈時卻大辣辣闖過去，恰巧正一幕，剛好被巡邏的員警看見，立刻上前攔下盤查，發現他不但口罩沒戴好，還全身散發著酒氣，警方依法進行酒測時，他還要苦苦哀求說：「能放軟一點嗎？」警方不於理會，經酒測後酒測值達0.31毫克，已違反公共危險罪，當場將他逮捕送辦。

警方調查，這名酒駕的67歲王男姓男子，於9月30日晚上9點多，騎乘機車行經苓雅區武慶三路與漢泰街口時，未依照交通號誌指示未停車直接闖紅燈，剛好被三多路派出所巡邏員警撞見，立刻上前攔車盤查。警方發現王男不但口罩拉著下巴沒戴好外，還全身還散發著酒氣，立刻對他實施酒測。

果不其然，當場測出酒測值達0.31毫克，王男見狀開始向警方求情，表示自己下班後獨自在家吃飯，因無聊所以就喝了啤酒跟高粱酒，隨後就騎車外出閒晃，至於闖紅燈則是根本沒看到，甚至還要求說：「能放軟一點嗎？」員警不為所動，當面回答說：「喝酒騎車本來是不對的，就是要那麼硬，誰來說情都沒用！」隨後警方仍依法將王男當場逮捕，訊後依違反公共危險罪嫌移送偵辦。

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