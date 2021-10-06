陳柏惟肇逃「騎士腦膜出血」　他一查傻了：交通提案掛零？

▲國民黨前青年部主任陳冠安抨擊陳柏惟肇逃，關注交通提案掛零。（圖／翻攝陳冠安 X 黨革青臉書）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟被爆2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，他今（6）坦承此事並道歉。國民黨前青年部主任陳冠安翻出立法院議事提案資料，發現陳柏惟關注交通提案掛零，他痛批實在相當諷刺。

根據曝光的判決書指出，被陳柏惟撞倒的機車騎士，事後被送往距離案發地點不到2公里處的邱外科醫院治療，其傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血等。

陳冠安表示，判決書裡清楚載明：「陳柏惟明知其駕車肇事致人受傷，應即時救護，以減少傷亡並不得規避其責任，竟未採取電話報案或直接將ＯＯＯ送醫等必要之救助行為，亦未停留於現場等候警方前來處理責任歸屬問題，即基於肇事逃逸之犯意，駕駛上開自用小客車逃離現場。嗣警調閱道路監視器發現陳柏惟所駕駛之上開車輛而循線查獲。」

陳冠安說，肇事逃逸，就是肇事者不敢承擔自己的責任；陳柏惟去年甫當選立委時，就宣示要關注交通議題，但同樣諷刺的是，用立法院議案系統一查，陳柏惟28個提案裡竟然一個交通相關的法案都沒有。

「是交通都沒有議題可以經營，沒有法律可修嗎？」陳冠安表示，其實光是陳柏惟觸犯的《刑法185條之4》肇事逃逸罪，今年就因為肇事要件不符法律明確性等問題才進行修法，陳柏惟口中所謂的關注交通、回饋社會，就是提案掛零嗎？「你都可以為李登輝提案設立個別的總統紀念館，卻不能好好關心交通、好好關心肇事逃逸的問題？」