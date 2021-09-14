連水災的錢都敢拗！前台南縣議長違反選罷法　二審和解判緩刑

▲前台南縣議長周五六被郭國文控告違反選罷法案，台南高分院以改判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前台南縣議長周五六，被控在周2019年12月29日上午11時，在台南市佳里區造勢舞台上助選時，公然發表郭國文連水災的錢都敢拗去等言論，而被郭國文提告，一審認周五六違反選罷法處4月徒刑，經上訴二審，因周五六認罪外，並與郭國文和解，台南高分院14日上午改判3月，緩刑2年，褫奪公權1年。

判決資料指出，周五六犯公職人員選舉罷免法傳播不實罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，緩刑2年，褫奪公權1年。

二審法官指出，撤銷改判理由為被告上訴後，於本院已坦承犯行，並與告訴人郭國文達成和解並已完全履行和解條件，原判決未及審酌。法官指出，審酌被告5年內未曾故意犯罪，被告於造勢會場為上開不實言論時間尚短，造成不良影響有限，且被告上訴後已與告訴人達成和解，告訴人亦表示同意給予被告緩刑之宣告，且被告確實履行和解條件，宣告緩刑2年，因被告所犯之罪經宣告有期徒刑之刑，依公職人員選舉罷免法第113條第3項規定，併予宣告褫公權1年。

據了解，周五六擔任第10屆立法委員候選人李武龍競選總部的執行長，現任立委郭國文則是李武龍的競爭對手。周在2019年12月29日上午11時，在台南市佳里區造勢舞台上公然以「過去郭國文做我們民進黨市黨部主委，連水災的錢都敢拗去，之後民進黨放過他，在法院裏面，聽說和解後，他才沒事的，這種人連水災的錢都敢拗去，貪汙去，這種人讓他做民意代表，我們不希望啦」。

民進黨立委候選人郭國文，針對國民黨立委候選人李武龍競選總部總執行長周五六，12月29日在李武龍造勢公開場合中抹黑他貪污的發言，郭國文30日在林志展、李宗翰市議員陪同下除公開譴責，籲遏止此選舉惡意抹黑歪風，並委託陳惠菊律師提告，盼能以訟止謗。

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