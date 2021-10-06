世新、國聲申請CH52上架華視新聞台　嘉義8萬訂戶最快11月看到



▲《華視新聞資訊台》高調宣示搶進有線電視CH52。（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC6日證窴，嘉義市的世新、嘉義縣大林地區的國聲，2家有線電視系統合計約8萬訂戶，已申請CH52上架《華視新聞資訊台》，預計最快10月底到11月即可通過NCC審議上架播出，該台在有線電視CH52的市佔率將達到38.15%。



根據NCC今年第2季最新統計，嘉義市的世新訂戶為4萬8925、嘉義縣大林地區的國聲有線電視訂戶為3萬2035。世新、國聲2家有線電視曾申請以《FRANCE24》法國新聞台(英語發音)上架CH52，但今年2月申請案遭NCC否決。2家有線電視經過7個多月之後提出第二次CH52上架申請案。





▲華視新聞資訊台（圖／翻攝YouTube畫面）



NCC委員會當時認為FRANCE24(English)為外國新聞頻道，並以外語發音，雖頻道屬性同為「新聞」，但有線電視第49至第58頻位現均屬國內新聞頻道區塊並已定頻多年，消費者已習於有線電視國內新聞頻道區塊獲取在地重要時事、公共資訊等訊息，長年以來已形成重要收視習慣，考量如以全外語發音之外國新聞頻道，安插置國內新聞頻道區塊間，消費者尚需相當重新適應時間，尚難稱符合有線電視消費者收視慣性，所以不予許可。





據傳，泛富邦集團旗下的凱擘、台固有線電視集團也準備申請以《華視新聞資訊台》上架CH52，NCC官員表示，尚未收到相關訊息。

