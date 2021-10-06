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世新、國聲申請CH52上架華視新聞台　嘉義8萬訂戶最快11月看到

▲▼公廣集團申請52台記者說明會，由華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（圖／記者湯興漢攝）
▲《華視新聞資訊台》高調宣示搶進有線電視CH52。（資料照片／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC6日證窴，嘉義市的世新、嘉義縣大林地區的國聲，2家有線電視系統合計約8萬訂戶，已申請CH52上架《華視新聞資訊台》，預計最快10月底到11月即可通過NCC審議上架播出，該台在有線電視CH52的市佔率將達到38.15%。

根據NCC今年第2季最新統計，嘉義市的世新訂戶為4萬8925、嘉義縣大林地區的國聲有線電視訂戶為3萬2035。世新、國聲2家有線電視曾申請以《FRANCE24》法國新聞台(英語發音)上架CH52，但今年2月申請案遭NCC否決。2家有線電視經過7個多月之後提出第二次CH52上架申請案。

▲▼華視新聞資訊台（圖／翻攝YouTube畫面）
▲華視新聞資訊台（圖／翻攝YouTube畫面）

NCC委員會當時認為FRANCE24(English)為外國新聞頻道，並以外語發音，雖頻道屬性同為「新聞」，但有線電視第49至第58頻位現均屬國內新聞頻道區塊並已定頻多年，消費者已習於有線電視國內新聞頻道區塊獲取在地重要時事、公共資訊等訊息，長年以來已形成重要收視習慣，考量如以全外語發音之外國新聞頻道，安插置國內新聞頻道區塊間，消費者尚需相當重新適應時間，尚難稱符合有線電視消費者收視慣性，所以不予許可。


據傳，泛富邦集團旗下的凱擘、台固有線電視集團也準備申請以《華視新聞資訊台》上架CH52，NCC官員表示，尚未收到相關訊息。
 

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